Estilos de decoração: descubra qual é o seu

A decoração é um tema apaixonante, mas muitas vezes torna-se complicado distinguir os vários estilos decorativos, uma vez que a grande quantidade de termos, tendências, materiais e estéticas não facilitam o trabalho dos leigos na matéria. Afinal qual é a diferença entre o estilo minimalista ou o estilo escandinavo? Para o comum dos mortais esta pergunta é difícil de responder uma vez que ambos primam por ambientes simples.

São imensos os estilos de decoração disponíveis para decorar uma casa. Mas a grande questão que se impõe é: como escolher? Deve ter em conta que o mais importante é ter um espaço onde se sinta confortável, onde queira sempre regressar após um dia longo de trabalho ou até mesmo das férias.

créditos: hôma

Nem sempre é fácil perceber qual o estilo decorativo com que mais nos identificamos e como enquadrar essa tendência estética na sua casa. Quando chega a hora de escolher entre os vários estilos que vão decorar os ambientes, há uma premissa verdadeiramente essencial: conhecê-los! Deve ler e pesquisar bastante e só assim conseguirá perceber qual tem mais a ver consigo.

Mas não se preocupe, pois vamos ajudar nesta tarefa. Neste artigo vamos dar a conhecer com mais detalhe os principais estilos de decoração da atualidade, para que fique a perceber com que estilo se identifica mais.

Identifique o estilo decorativo que mais gosta, siga as nossas dicas e inspire-se nas propostas do catálogo primavera/ verão da hôma happy home living.

ESTILO CONTEMPORÂNEO DOLCE RIVIERA

O estilo contemporâneo na decoração, muitas vezes é confundido com o estilo moderno. Porém, com o conceito de decoração moderna em mente, o movimento contemporâneo é mais clean, dinâmico e flexível. A funcionalidade e simplicidade são um dos grandes pilares, uma vez que este estilo abre as portas para várias tendências da moda.

créditos: hôma

O estilo contemporâneo surgiu no século XX através do estilo moderno e pretende aliar a simplicidade ao estilo, complementando a decoração com peças decorativas coloridas e criativas, com formas geométricas marcadas por linhas retas. No entanto, nos dias de hoje, no estilo contemporâneo, apesar de as formas retilíneas se manterem, a tendência vai para as formas volumosas e arredondadas.

Neste estilo os tons suaves são predominantes, com destaque para o branco e o camel. Mas cores como o brique e o verde azeitona são muitas vezes usadas e trazem a combinação perfeita. Dê destaque à sua decoração quer seja nas paredes, móveis ou objetos decorativos introduzindo cor. Estes apontamentos de cor podem ser acrescentados em qualquer divisão, incluindo objetos decorativos como jarras, castiçais, caixas decorativas, entre outros.

créditos: hôma

créditos: hôma

Os estampados com formas geométricas, com motivos vegetais e folhagens ou até mesmo riscas, são uma forte tendência no estilo contemporâneo. Para utilizar esta tendência deve optar por criar uma base de cores neutras e utilizar os estampados em elementos de decoração, como por exemplo nas almofadas decorativas, que irão dar um look de simplicidade clássica, ao mesmo tempo que deixam os seus ambientes mais elegantes e luxuosos.

créditos: hôma

Os móveis utilizados são de linhas simples, mas marcantes. Conjugue diversos materiais, como o mármore, a madeira polida e o vidro e opte por versões em acabamentos mate ou brilho. A função da peça continua a ser a palavra de ordem e existem várias opções, como as mesas de apoio e as estantes que promovem a funcionalidade e ajudam na organização. Escolha opções em metal dourado para dar um toque de glamour à sua casa.

créditos: hôma

O contemporâneo pertence ao presente e por isso nada melhor do que inspirar-se no verão e refrescar os seus ambientes, criando propostas decorativas citadinas, que recriem o estilo de vida mediterrânico. Ao mesmo tempo aproveite para criar o seu espaço de fuga e crie ambientes envolventes com personalidade, vitalidade e feminilidade.

Inspire-se nas propostas da coleção Dolce Riviera da hôma happy home living e inclua o estilo contemporâneo em sua casa.

ESTILO ÉTNICO SEA VIEW

Para os apaixonados pelas férias, pelo exotismo e pelas viagens culturais, o estilo étnico é o ideal para introduzir na decoração da sua casa. Este estilo decorativo tem como base uma mistura de materiais e influências dos vários povos.

créditos: hôma

O estilo étnico utiliza formas ingénuas, puras e brutas, a naturalidade das pedras, a madeira e demais materiais naturais são um dos seus principais focos. Existe ainda uma forte contemplação pelo artesanato ligado à terra e à cultura de cada povoação. No entanto, se pensa que este estilo não é moderno desengane-se, este estilo sublime é uma forte tendência na decoração.

créditos: hôma

créditos: hôma

Inspire-se no exotismo das ilhas do Pacifico ou até mesmo do Mediterrâneo, nas cores claras e refrescantes, como os azuis, que trazem paz e tranquilidade; os materiais naturais e a natureza no geral deixam qualquer um rendido à beleza deste estilo.

Os tons de azul estendem-se ainda aos acessórios que se encontram em cima da mesa e de volta da lareira. Nos quartos, os tons de areia são os prediletos, opte por dar uma atmosfera doce e inclua almofadas com padrões que nos inspiram para a dualidade entre a terra e o mar.

créditos: hôma

Nesta decoração os materiais naturais como a madeira, os bambus e as fibras naturais, como é o caso da palhinha, o vime, o junco, o rattan e o seagrass são elementos-chave. Pode incluir na decoração estas fibras naturais em tapetes de juta, em espelhos de ráfia ou seagrass, entre outros. O bambu é uma forte tendência no mobiliário, coordenado com palhinhas na cor natural. Opte por escolher um banco de apoio ou tamborete nestes materiais.

créditos: hôma

Privilegie a serenidade e equilíbrio visual e defina uma cultura para os vários ambientes da sua casa. Inspire-se no estilo de praia boémio e descontraído e escolha objetos com apontamentos de viagens como estátuas, globos, palmeiras e aproveite para dar destaque com toques de dourado velho.

Este estilo ativo e energético pede convívio e com os dias quentes a chegar, nada melhor que trazer este estilo decorativo também para o seu espaço exterior.

Inspire-se nas nossas sugestões e siga as propostas da coleção Sea View da hôma happy home living e reproduza este estilo em sua casa.

ESTILO RÚSTICO CARAVANE

O estilo rústico, é caracterizado por ser o estilo decorativo mais aconchegante, que valoriza a estética, mas também a textura e os materiais naturais. Inspirado nas casas de charme campestres, que podemos ver nas aldeias e vilas, é associado à vida tranquila destes locais. Este estilo permite compor ambientes tradicionais e naturais sem que deixem de ser elegantes. Para isso, utiliza bastante informação a partir de cores, estampados e matérias-primas.

créditos: hôma

Neste estilo decorativo o conforto é indispensável, os espaços acolhedores e recetivos tornam-se imprescindíveis, e assim as texturas e as peças artesanais ganham mais destaque. Os tons quentes como os tons de bege, laranja, ocre, amarelo e verde seco são a palete de cores ideal para tornar o seu ambiente mais caloroso. As texturas são muito usadas quer no próprio material, quer em tecidos naturais; opte por tecidos em linho de forma a proporcionar leveza ao espaço. Uma excelente forma de trazer este tipo de tecidos é apostar em cortinas ou almofadas decorativas.

créditos: hôma

Uma decoração rústica é sinónimo de ambientes calmos e íntimos, serenos e elegantes e deve ser quente, natural, poética e autêntica, tornando os espaços mais convidativos e aconchegantes para toda a família, que nos remetem para a nostalgia.

créditos: hôma

Nos espaços urbanos, o estilo rústico aparece com um ar mais boémio. Os móveis aparecem pintados de branco integral ou com patine envelhecida; pode apostar, por exemplo, numa cómoda ou consola com apontamentos em vime. Nestes ambientes encontramos também os tons pastel, padrões florais e riscas em almofadas e em estofos de cadeiras.

créditos: hôma

As plantas são parte integrante desta decoração, em especial os arranjos de flores secas. Estas são perfeitas para decorar o ambiente e requerem pouca manutenção. Aparecem em vasos junto a lareiras ou em jarras decorativas em consolas e mesas de apoio.

créditos: hôma

Inspire-se nas sugestões da coleção Caravane da hôma happy home living e torne os seus ambientes mais aconchegantes, com o estilo rústico.

Se já consegue identificar os vários estilos decorativos, então agora basta definir qual se ajusta melhor ao seu perfil. Inspire-se nas nossas sugestões e dê vida à sua casa com as propostas da hôma happy home living.