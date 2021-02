Aproxima-se o Dia dos Namorados, o primeiro passado em pandemia. A parte boa é que, podemos usufruir ao máximo da nossa casa para desfrutar da companhia da pessoa amada o dia inteiro.

Rita Salgueiro, Arquiteta de Interiores, deixa algumas sugestões sobre como criar o ambiente perfeito para celebrar o dia mais romântico do ano na sua casa.

Comece logo pela manhã com um pequeno almoço romântico, servido numa mesa bonita alusiva ao tema e com flores frescas (se possível)

Se tiver um serviço com tons encarnados excelente, se não tiver, use uns individuais nesse tom. Caso também não tenha, com uma cartolina, recorte a forma de um coração e use como marcador de prato, ou base de copo.

Se tiver filhos, eles até podem ajudar nesta tarefa! Pode ainda cortar o pão em forma de coração e ter umas torradas cheias de amor. Faça esta decoração de véspera na mesa de cozinha, o mais certo será estar a trabalhar na mesa de jantar, e volte a usá-la ao almoço.

Ao jantar, procure criar um ambiente especial

Agora sim, use a mesa da sala de jantar, faça uma decoração bonita, cheia de flores, velas para ter uma iluminação ténue, um serviço especial, taças e tábuas em forma de coração ou nos tons alusivos ao tema.

Para criar um ambiente ainda mais romântico, use os candeeiros das mesas de apoio ou apliques, e deixe a luz do teto desligada.

A refeição propriamente dita pode ser simples e fácil de preparar, ou até encomendar algo e deixar a cozinha de lado. Se for muito complicado usar a mesa de jantar, por se ter tornado o seu escritório, use a mesa de frente de sofá e faça uma refeição mais descontraída.

Coloque uns almofadões no chão, velas e umas lanternas de chão e prepare algo para picar, como uma tábua de queijos com fruta, umas tostas, algo que alimente mas que possa ficar ao longo da noite.

Decoração by Rita Salgueiro créditos: Rita Salgueiro

Os filhos são possivelmente a maior prova de amor dos pais, por isso, devem incluí-los nas diversas atividades até à hora de se deitarem. Podem inclusive trocar postais, ou cartolinas com mensagens queridas entre todos.

Depois das crianças irem dormir é hora de celebrar a dois

Coloque um frappé com uma garrafa de champanhe numa mesa de apoio, previamente decorada para a ocasião, com velas, flores e elementos alusivas ao amor.

Prepare o sofá para uma sessão de cinema especial, com mantas e almofadas, e deixe-se ficar noite dentro a usufruir deste final de dia.

Podemos estar por casa e mais condicionados com as crianças mas, o amor está sempre presente e merece ser celebrado a preceito!