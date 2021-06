O impacto das cores na decoração da casa é inegável e vai muito para além da escolha de objectos mais ou menos exóticos para compor os diferentes cenários em cada uma das divisões. Existe toda uma composição e um equilíbrio entre forma, cores e disposição relativa dos objectos que poderá enriquecer e dar vida às suas decorações. A hôma Happy Home Living apresenta-lhe algumas tendências para que viva a casa com mais cor, com mais vida e com mais alegria.

O equilíbrio perfeito

As cores neutras são essenciais numa casa e são elas que permitem às restantes cores brilhar. Ao pensar na sua casa como uma tela branca que terá de preencher, será fácil apreender o conceito do equilíbrio da cor. Para além da neutralidade do branco - ou do cinza - use e abuse dos tons areia e do aspeto mais natural dos materiais, desde as diversas tonalidades de madeira aos tons crus das fibras naturais. Crie uma base neutra que irá favorecer a força dos apontamentos de cor posteriormente escolhidos e dar à sua casa um toque pessoal cheio de personalidade.

A tendência dos contrastes

Para alcançar o equilíbrio há que apostar em contrastes. Poderá parecer um contra-senso, mas não é difícil perceber que é o contraste que faz determinada cor sobressair e ganhar o destaque pretendido no conjunto.

Apesar do branco ser sempre uma escolha segura, há que ser ousado para quebrar com a monotonia e imbuir a casa com o espírito próprio de cada um. Não há cores certas ou erradas, um limite do número de cores que deverá usar em cada espaço, ou mesmo alguma directriz que o obrigue a ficar cingido apenas a cores quentes ou frias. O importante será definir à partida o peso visual de cada cor para cada divisão e na casa enquanto um todo.

Para ilustrar esta situação temos o exemplo de um recanto que segue esta tendência, com duas opções distintas de mix de cores. Tendo o branco como base e o amarelo torrado como cor predominante, na opção da esquerda existe um apontamento de cor fria através do azul petróleo versus o toque quente do terracota, sendo que na opção da direita, para equilibrar o maior peso visual do terracota, devido à presença na parede, o azul petróleo foi substituído por uma cor neutra para um ambiente mais harmonioso.

Há que ter sempre em atenção este delicado jogo de equilíbrio e contrastes para que atinja o resultado desejado.

Padrões e texturas

A tendência da utilização de padrões também veio para ficar, sendo os florais uma excelente aposta, pois poderão ser uma opção interessante para criar um maior impacto com um número reduzido de peças.

Cadeiras estofadas, peças cerâmicas, toalhas, almofadas, colchas, mantas ou tapetes, são peças que convivem bem com a aplicação de padrões, sejam eles monocromáticos com ou sem relevo, ou com um mix interessante de cores.

A escolha de uma cor predominante

A tendência dos tons terra, com destaque para o terracota, tem sido um caminho notório na grande maioria das coleções de artigos de decoração para o lar, mas o mesmo poderá ser dito do azul ou do verde. Em alternativa à aplicação de cores variadas num mesmo espaço, muitos ateliers têm seguido a tendência do monocromatismo, apenas com variações de tons dentro da escolha de um tom predominante, equilibrando o mesmo através do recurso a outros tons mais neutros e sóbrios, sendo o areia uma cor muito interessante para alcançar o efeito pretendido.

A cor é, provavelmente, o elemento individual mais importante na decoração de uma casa. Acertar no equilíbrio das cores e dos contrastes é criar um ambiente que potencia o bem-estar de cada um e uma casa mais feliz para toda a família. Inspire-se com as tendências hôma Happy Home Living, abra a porta de sua casa e deixe a cor entrar na sua vida.