Em 2022, aposte na área exterior da sua casa, mesmo que esta seja reduzida ou que considere que é inexistente... pois com boa vontade e uma disposição voltada para captar todos os raios de sol que invadem a sua casa, tudo é possível.

Se tem uma tipologia de casa mais pequena, em que o único espaço exterior que considera ter é um varandim para apanhar ar, pondere criar um ambiente fora, mas dentro. O que queremos dizer com isto? Criar uma zona interior, com uma mesa baixa e uma cadeira profunda de descanso, em que seja suficiente abrir as janelas para se sentir na rua... mas com a comodidade do interior de sua casa.

Aqui, neste espaço, pode dar asas à sua imaginação e apostar em mobília fixa e com tecidos cuidados, pois a possibilidade de chuva não será um problema.

créditos: La Redoute

Se já tem uma área maior de exterior, como uma varanda, deve ter em mente que a meteorologia é sempre imprevisível. Aqui a nossa recomendação é apostar em algo amovível ou possível de encartar, evitando estragar a sua mobília, sem precisar de se aborrecer com a logística que implica.

Das cadeiras de madeira leves e desdobráveis às que se encaixam umas em cima das outras, com as mesas a condizer... acredite, vai ficar um espaço funcional e prático de manter sempre limpo.

créditos: La Redoute

Entrando em tipologias de casa que já dispõem de terraços, onde o espaço já é consideravelmente maior, o cenário já é diferente. Existem mais variáveis, pois está perante uma divisão a céu aberto, que tem que ser decorada. Aqui, o espaço não é um problema e a meta é criar um espaço confortável, privilegiando locais de sombra, arrumação e de descanso. Ora veja as seguintes sugestões, que o vão ajudar a compor o espaço perfeito.

créditos: La Redoute

Por fim, se o seu caso se trata de uma moradia, com um alpendre junto à piscina, crie a zona perfeita para descansar, ler, estar em família ou mesmo beber o seu chá frio após um mergulho veraneio. Opte por sofás de vários lugares, por mesas baixa para o café, por espreguiçadeiras tradicionais... ou até mesmo por cadeiras com sombra incorporada.