Como cultivar begónias. Os cuidados a ter com três das variedades mais comuns

É outra das variedades botânicas a que pode recorrer para diversificar a flora do seu jardim ou até do interior de sua casa. "Esta é uma begónia que é chamada de begónia-asa-de-anjo, pois tem um crescimento em altura e as folhas ficam penduradas lateralmente e têm forma de asas, fazendo lembrar estas figuras religiosas", sublinha a diretora da revista Jardins. "Ao contrário dos outros tipos de begónias, esta fica mais alta", esclarece. "As condições de cultivo são as mesmas da begónia rex", acrescenta.

Esta variedade botânica gosta de luz. "Sem sol direto", ressalva, no entanto, Teresa Chambel. No que se refere aos cuidados a ter, a Begonia maculata pede "regas regulares, fertilização mensal na primavera e no verão e poda para a limpeza das folhas", informa a especialista. A propagação desta espécie floral pode ser feita através de estacas de folha. "Corta-se uma ou mais folhas, coloca-se em água a enraizar e, depois, planta-se", afirma a autora dos livros "Um jardim para cuidar" e "Um jardim dentro de casa".

Begonia semperflorens

Cultivada no exterior pela beleza das suas flores, a Begonia semperflorens é excelente para vasos, floreiras, canteiros e bordaduras. "Prefere zonas com algumas horas de sol de manhã e sombra à tarde", avisa Teresa Chambel. "Há muitas cores diferentes e tamanhos de flores distintos. Embora sejam plantas perenes, muitas vezes são tratadas como anuais pois, ao fim de algum tempo, começam a ficar com menos flor e mais feias. Multiplica-se por estacas de folhas", informa ainda a diretora da revista Jardins.

