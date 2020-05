Exóticas, coloridas e com flores grandes que chamam a atenção, as próteas são uma planta perfeita para decorar o seu jardim ou até mesmo a sua casa. São cerca de 100 as espécies conhecidas, sendo a Protea cynaroides Little Prince uma das mais apreciadas em todo o mundo. Teresa Chambel, arquiteta paisagista, blogger, autora de livros de jardinagem e diretora da revista Jardins, aponta os cuidados a ter no cultivo desta planta da família das Proteaceae, que tem mais de 83 géneros com cerca de 1.660 espécies.

