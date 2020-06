A formulação de muitos dos produtos de limpeza disponíveis no mercado inclui substâncias e componentes nocivos para o meio ambiente e até para a sua saúde. Nos últimos anos, surgiram no mercado marcas, com preocupações ecológicas, que apostam em composições mais suaves e amigas do meio envolvente mas o preço nem sempre estimula sua utilização. Existem, contudo, algumas regras que podem gerar um certo equilíbrio.

Veja o que pode mudar nas suas ações diárias, com simples gestos, para preservar o planeta e não infligir danos na sua saúde:

- Em casa, não use regularmente desinfetantes e produtos de limpeza multiusos que contêm um ou mais agentes anti-bacterianos, como é o caso da lixívia ou do peróxido de oxigénio. A utilização de um produto de limpeza multiusos sem agentes anti-bacterianos é suficiente. Em vez de desinfetar, limpe regularmente.

- Os limpa-fornos são eficazes mas afetam o ambiente, para além de serem irritantes para os olhos e para a pele e produzirem gases propulsores inflamáveis assim como partículas que ficam suspensas no ambiente e podem causar irritações respiratórias. Prefira um creme de limpeza ou detergente.

- Os produtos para conservar a madeira contêm solventes que afetam o ambiente e podem originar problemas como irritação das vias respiratórias. Prefira produtos à base de gordura vegetal.

- O bicarbonato de soda, o vinagre branco, o limão e o sabão negro são produtos naturais a que pode recorrer para conseguir resultados duradouros e eficientes sem gastar muito dinheiro. Para saber como é que os pode usar na sua limpeza quotidiana, clique aqui.