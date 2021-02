Depois de um ano tão desafiante como 2020, onde a incerteza e a insegurança pautaram parte da vida de todos, precisamos que 2021 nos traga uma cor que remeta para a tranquilidade de um refúgio, para cenários aconchegantes e confortáveis, onde nos sentimos mais protegidos.

Um tom neutro, mas caloroso, foi a escolha da equipa de designers e especialistas da PPG, uma inspiração que procurou ir buscar a leveza e suavidade dos tons mais claros, elegantes e naturais, mas num tom mais quente, o bege, uma categoria habitualmente associada a ambientes calmantes.

O Beige Plage é o exemplo perfeito de um bege que, com um toque de vermelho, se torna num tom quente e requintado. É versátil e descontraído, podendo ser uma solução para grandes espaços abertos, combinado com outros tons bege e pastel, ou toques de branco, ou usado como base de um cenário mais ousado, combinado com tons fortes, como ‘terra’, cor de tijolo, um verde ou um azul escuro.

Para um ambiente ultra contemporâneo, pode ainda ser combinado com uma tonalidade mais viva como um rosa ou um laranja.

Veja aqui o tom Beige Plage aplicado em vários ambientes da casa:

O ‘Beige Plage’ é, por todos os argumentos, considerado pela PPG Dyrup, um intensificador de cores e é, claramente, um dos tons de destaque entre as tendências da marca de cor Chromatic para 2021.