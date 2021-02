Este projeto consistiu na reabilitação de um edifício industrial e sua conversão em habitação de luxo. Trata-se de um edifício do início do Séc. XX, referenciado na lista de “Bens Imóveis de interesse municipal e outros bens culturais imóveis” do Plano Diretor Municipal de Lisboa.

A ideia central do mais recente projeto da Traçado Regulador foi garantir a continuidade da imagem industrial do edifico, com utilização de uma estrutura metálica, e a preservação dos elementos relevantes da arquitetura e construção originais, que conferem ao espaço a memória do seu passado, adaptando-o às exigências do conforto habitacional contemporâneo, através da criação de espaços onde prevalece o requinte e o bem-estar.

O projeto, com um total de 2.397 m2 de construção, reparte-se em 10 apartamentos premium, dotados de 2 lugares de estacionamento para cada um, e encontra-se situado numa área da capital onde se prevê um grande desenvolvimento no futuro próximo – zona do Braço de Prata.

O interior do edifício caracteriza-se pela fluidez espacial e pelas amplas áreas assim como pelo aproveitamento da vasta iluminação natural.

O projeto já se encontra aprovado, estando o início da obra prevista para breve. Estão envolvidos 8 arquitetos e 10 engenheiros, que acompanharam o processo em todas as suas fases de desenvolvimento.