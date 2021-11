A partir desta semana chega o Natal às lojas Kinda e com ele os collectibles: Bonecos de neve, garrafas de gin e de whisky, renas, donuts, tratores, acessórios de cozinha, patins, marcos do correio entre tantas outras referências universais, em versão miniatura.

"O Natal não vai ser decorado pelas tendências, mas sim pela família e não é certo que sobeje espaço para elementos aborrecidos", escreve a Kinda em comunicado.

"Cada elemento dá direito, pelo menos, a uma história e as pessoas precisam disso", lê-se na nota.

"As distâncias e as tendências ditaram Natais monocromáticos, bonitos, mas frios. É tempo de trazer de volta a amálgama colorida que representa as diferentes gerações", acrescenta.

"A Kinda foi à procura dos elementos perdidos e cada objeto foi criteriosamente escolhido para acrescentar humor e calor. Recuperar o Natal das memórias é perpetuar as infâncias e dar espaço ao mais importante desta quadra: as pessoas e as famílias juntas de novo", conclui a nota.