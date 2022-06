Alerta verde: como fazer escolhas mais ecológicas dentro de casa

Felizmente, estamos cada vez mais conscientes ecologicamente e isso é evidente em todas as áreas das nossas vidas. Viver uma vida mais verde passa por abraçar inúmeros gestos quotidianos como diminuir o consumo de energia, reciclar, escolher peças produzidas com materiais reciclados e sustentáveis, poupando assim o planeta.

As mudanças climáticas são uma realidade. As temperaturas médias aumentam ano após ano, o mar está cheio de plástico e cada vez mais, os animais veem os seus habitats afetados pela mão do homem. Para combater esse desastre natural, devemos estar cada vez mais conscientes da nossa pegada ecológica e modificarmos as nossas rotinas para adaptá-las às necessidades do nosso planeta.

créditos: hôma

Um estilo de vida ecológico passa também pela forma como decoramos as nossas casas, transformando-nos em decoradores mais amigos do ambiente, sem comprometer a qualidade e o bom gosto. Cabe a cada um de nós proteger o planeta e podemos fazê-lo a partir de pequenas mudanças. Deseja saber como ter uma decoração mais sustentável em sua casa?

Siga as nossas sugestões e as propostas disponíveis em hôma happy home living e torne a sua casa e o mundo num lugar mais bonito para se viver.

Os benefícios ambientais do bambu

Cada vez mais, o bambu é considerado um dos materiais que melhor substitui o plástico em vários produtos. Desde escovas de dentes, a palhinhas, utensílios de cozinha e casa de banho, o bambu tem aparecido como a alternativa ideal para quem quer ser mais sustentável.

créditos: hôma

O bambu é uma planta de crescimento rápido e naturalmente renovável. Devido à sua dureza e durabilidade, é facilmente confundido com a madeira, contudo, é caracterizado como sendo uma erva.

O seu crescimento é totalmente natural, e por isso, não necessita de pesticidas e fertilizantes químicos, o que é muito benéfico tanto para o solo como para a água presente no mesmo. Para além disso, após ser colhido, o bambu também não necessita de ser novamente plantado, uma vez que o mesmo se consegue regenerar a partir das suas próprias raízes.

créditos: hôma

Ao contrário de alguns produtos convencionais que têm vindo a ganhar fama por prejudicarem o nosso planeta, o bambu confere características naturais aos produtos onde é aplicado, promovendo a durabilidade dos mesmos e ganhando assim imensa importância quando se fala em produtos sustentáveis. Quando descartados, estes produtos são biodegradáveis, não poluindo assim o ambiente.

créditos: hôma

Utilizado em diversos produtos decorativos e utilitários, pode encontrá-lo facilmente aplicado em mobiliário, jarras, cestos e ainda em variadas peças utilitárias para a sua cozinha e casa de banho.

créditos: hôma

créditos: hôma

Traga a natureza para dentro de casa e escolha produtos em bambu, contribuindo assim para a redução do impacto ambiental.

Têxteis orgânicos - linho

Os têxteis para a casa também têm muito a dizer quando se trata de fazer parte de uma decoração sustentável.

Decorar de uma forma mais verde também passa por ler cuidadosamente as etiquetas de todos os têxteis que aquecem e decoram as nossas casas. Certifique-se que escolhe toalhas, lençóis, mantas e tapetes feitos exclusivamente de materiais orgânicos ou reciclados, como é o caso do algodão, da lã, da seda natural e claro, do linho.

créditos: hôma

O linho é um tecido sustentável usado desde as antigas civilizações. O fio obtido é bastante resistente e durável e o tecido naturalmente respirável, suave e confortável. Não necessita de produtos químicos e quase não tem desperdício o que faz dele num dos tecidos mais ecológicos que existem.

Resistente e versátil, exige baixa irrigação para ser cultivado e é do seu caule e raiz que são extraídas as fibras usadas para a composição de tecidos sustentáveis para colchas, roupa de cama, mesa e banho.

A durabilidade e a textura incomparável das fibras naturais, fazem do linho uma matéria prima de excelência que oferece conforto, sobriedade e intemporalidade aos ambientes.

Escolha materiais ecológicos, que não poluem e cuja fabricação tem uma pegada ecológica menor do que os têxteis mais comuns.

Consciência ecológica e reciclagem

Mas não é apenas nos têxteis que devemos escolher materiais ecológicos, também nas peças utilitárias e no mobiliário, é importante escolher peças ecológicas, feitas de materiais sustentáveis ou reciclados.

créditos: hôma

Está nas nossas mãos melhorar o planeta e essa vontade deve começar em casa, com pequenos gestos, com atitudes que tomamos e nas opções que fazemos.

Devemos começar por reduzir o consumo de energia e de água utilizada e diminuir a quantidade de lixo residual. Reduzir o desperdício e proceder à reciclagem em casa é fundamental.

Além da reciclagem de embalagens, do papel e da compostagem doméstica, existem outras formas onde podemos reaproveitar vários materiais. O upcycling, por exemplo, é uma técnica usada no reaproveitamento de objetos e materiais para criar novas peças. Estes assumem inúmeras funções, devendo manter as características principais do artigo original.

créditos: hôma

Além disso, podemos também reciclar mobiliário, que ajuda a tornar a casa mais sustentável, com uma decoração única e original.

créditos: hôma

Antes de deitar alguma coisa fora pense se esse objeto não ganharia outra vida, pintado de uma nova cor ou com puxadores diferentes, se pode ser utilizado noutra divisão da casa ou se pode ser aproveitado por algum amigo ou familiar.

Gestão de recursos e produção mais sustentável - produção 100% nacional

Uma economia mais sustentável traduz-se como um meio de repensar os processos económicos de forma que não prejudique o equilíbrio do meio ambiente. Dessa forma, devemos utilizar economicamente a natureza de forma responsável e ecológica, aproveitando os recursos naturais, sem que afete negativamente o meio em que habitamos.

Escolher produtos 100% nacionais também é uma forma de garantir uma produção mais sustentável. Sempre foi importante apoiar o comércio nacional e a qualidade, eficácia, personalização e autenticidade são algumas das caraterísticas dos produtos portugueses.

créditos: hôma

O consumo e a produção sustentáveis permitem diminuir a nossa pegada ecológica ao utilizar os recursos de forma mais eficiente, diminuindo a utilização de produtos químicos e reduzindo as emissões do transporte de produtos que provêm de outros países.

Produtos descartáveis eco-friendly

Com a chegada do verão, encontram-se reunidas todas as condições para aproveitar mais o exterior em família e fazer festas de aniversário com refeições ao ar livre.

Os plásticos são um problema ambiental e reduzir o seu uso é essencial. Por essa razão, devemos procurar alternativas amigas do ambiente para essas ocasiões.

créditos: hôma

Existe uma variedade de descartáveis de pratos, tigelas, copos e talheres mais ecológicos que podem ser utilizados e descartados sem pôr em causa o meio ambiente.

Devemos procurar soluções práticas mas com consciência ecológica. Ao escolhermos produtos descartáveis ecológicos, produzidos com materiais biodegradáveis estamos a proteger os oceanos e a nossa saúde.

A escolha de descartáveis produzidos a partir da planta de cana-de-açúcar, da folha de palma ou de cartão de fibra fresca, são algumas das alternativas aos descartáveis de plástico.

Plantas

Não há como falar sobre decoração sustentável e eco design sem falar de plantas. Uma casa ecológica não é nada sem um cantinho verde.

As plantas são consideradas um dos melhores elementos decorativos para a sua casa. Além da beleza que dão ao espaço, purificam o ar, combatem a poluição, ajudam a melhorar o nosso humor e criam um ambiente único e acolhedor. Adquirir plantas para a sua habitação é um dos primeiros passos para tornar a sua casa mais ecológica.

créditos: hôma

Na cozinha, pode inclusive aliar a decoração ao utilitário e criar um espaço com especiarias. Além de utilizar os seus próprios temperos, cria uma combinação de cheiros que vão tornar este espaço mais caseiro e aconchegante.

Deixe a luz natural entrar

Um dos gestos mais importantes de uma vida verde é aproveitar ao máximo, a luz natural. No que toca à iluminação artificial, se ainda não o fez, está mais do que na hora de trocar todas as lâmpadas tradicionais por lâmpadas económicas.

créditos: hôma

A consciência ecológica deve estar presente em todos os aspetos das nossas vidas. Decoração sustentável é sinônimo de decorar a sua casa de forma ecológica mas com ideias de bom gosto que fazem bem ao planeta. Podemos decorar os nossos espaços com uma abordagem sustentável e ecológica, não descurando o nosso estilo pessoal, a beleza e a qualidade das peças. Uma casa bem decorada deve envolver aqueles que vivem nela e melhorar a sua felicidade, saúde e bem-estar.

Deixe-se inspirar por estas ideias simples de decoração sustentável, disponíveis em hôma happy home living e torne a casa elegante, acolhedora e mais amiga do planeta.