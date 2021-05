Existem oportunidades que não podem nem devem ser desperdiçadas. Este mês, termina a possibilidade de plantar bolbos e tubérculos que florescem entre o verão e o outono, como é o caso dos lírios e das dálias. Em junho, deve fazer o transplante para vaso dessas espécies botânicas mas, até lá, tem outras preocupações. Este está, no entanto, longe de ser o único cuidado que deve ter com as suas flores. Confira, de seguida, a lista de tarefas a desempenhar ao longo das próximas semanas.

1. Regue diariamente

A rega é, a partir de agora, uma necessidade diária. Mas, até o termómetro subir mais à noite, o que só deverá passar a suceder a partir do mês que vem, regue de manhã cedo em vez de o fazer ao final da tarde.

2. Adube com terra vegetal

É outra das tarefas a empreender neste período. Aplique terra vegetal no alporque das rosas e também nos maciços de plantas anuais. Este gesto ajuda os bolbos de primavera a acumularem reservas para os meses seguintes.

3. Mude os bolbos de local

Para que os seus maciços de primavera não massifiquem com tanto crescimento, pode as bolbosas quando as folhas estiverem murchas. Deve fazâ-lo, idealmente, seis semanas após a última floração. Também as pode retirar sem podar e plantar em local apertado até secarem. Nessa altura, pode guardar os bolbos.

4. Pode as espécies recém-plantadas

Para que as plantas recém-plantadas desenvolvam mais ramos laterais, crescendo em largura em vez de em altura, elimine o ramo central quando este tiver 30 centímetros. Continue, depois, a retirar as folhas e flores murchas para potenciar o desenvolvimento da variedade botânica.

5. Evite as formigas

Controle sistematicamente as formigas para reduzir o número de pulgões. Não molhe, no entanto, a parte aérea das plantas quando as regar, uma vez que esse gesto pode provocar oídio, comprometendo assim o desenvolvimento são das espécies naturais que cultiva.