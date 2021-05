Nesta altura, as plantas encontram-se em plena atividade e o trabalho que tem vindo a ter nos últimos meses é agora recompensado pela amálgama de formas e cores que o seu jardim revela. Aproveite o bom tempo que já se faz sentir para desfrutar das suas plantas mas, ainda assim, não desarme porque os cuidados de agora são indispensáveis e fundamentais. A colocação de tutores para a boa estética dos maciços de flores é um desses exemplos. Mas há muito mais a empreender nesta fase do ano.

Em casa, no pátio, no terraço ou na horta, trabalho não lhe falta nas semanas que antecedem a muito ansiada chegada do verão e do calor. Esta é, como certamente saberá por experiência própria, uma daquelas épocas do ano em que todos os dias há (muito) que fazer no jardim. Saiba como aproveitar o melhor da primavera enquanto vai preparando o verão sem descurar nenhuma das tarefas que deve incluir na sua agenda. Confira, de seguida, as ações a empreender e arregace as mangas.