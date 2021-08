A pandemia fez-nos passar mais tempo em casa e, principalmente durante o primeiro confinamento, sem o contacto com o exterior a que estávamos habituados.

Para muitas pessoas isso significou passarem a valorizar mais os aspetos simples e básicos da vida, como o bem-estar, o conforto e a tranquilidade que encontramos fora das quatro paredes, desde logo no contacto com a natureza e com o campo.

Este mindset veio evidenciar uma tendência na decoração: trazer o mundo ao ar livre para dentro de casa. Ganharam assim expressão os tons suaves, os elementos étnicos e os materiais naturais, como o linho, o rotim, a madeira, a verga ou a palha, que proporcionam um estilo harmonioso, quente e relaxante ao nosso lar, criando o ambiente ideal para desconectarmos do ritmo acelerado do dia a- dia.

Na La Redoute, a inspiração natural encontra-se em variadíssimos elementos: dos móveis aos cortinados, dos tapetes aos candeeiros, dos têxteis à decoração de parede. Existem opções tanto para quem idealiza um ambiente 100% natural, como para quem gostaria apenas de complementar a decoração atual da sua casa com pequenos apontamentos de natureza.

Contudo, a utilização de materiais naturais na decoração não está apenas relacionada com a valorização de um estilo de vida mais tranquilo, mas também com a adoção de hábitos sustentáveis na nossa rotina.

Foi precisamente a pensar naqueles que valorizam uma decoração amiga do ambiente que a La Redoute disponibiliza uma série de artigos com a etiqueta RESPONSÁVEL que, pela sua matéria e/ou tipo de fabrico, contribuem para a preservação e conservação do planeta.

