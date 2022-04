Vivemos novas rotinas e de uma forma natural adaptámo-nos a novas vivências e contrastes, onde, por um lado, ansiamos as novidades do futuro e por outro desejamos reencontrar o conforto de uma época em que fomos felizes, o Gato Preto lança, a sua mais recente coleção – A Summer Together - que reflete esta dicotomia.

Repleta de diversos estilos de decoração, apela a um desejo comum de todos: regressar ao verão juntos, transmitindo a mensagem de que independentemente dos diferentes gostos pessoais há uma vontade única de voltarmos juntos para esta época de divertimento, onde abraçamos, rimos e criamos memórias inesquecíveis, depois de uma temporada de afastamento e restrições.

Desde o minimalismo ao maximalismo e do cottagecore ao retro vibe, A Summer Together abre portas à festa e à mudança para uma maior diversão e vivência da casa. Combinam-se cores, padrões e elementos decorativos mais ousados criando espaços exuberantes, mas sofisticados.

Colourful Soul dá o mote para uma decoração mais personalizada, onde as formas geométricas e o retro andam de mãos dadas com a vida e a alegria, dando à decoração um twist irreverente.

Por outro lado, a procura pela calma e serenidade, pelos lugares relaxantes e acolhedores, as composições mais campestres e tradicionais lembram uma época mais simples onde o dia a dia era menos frenético.

O Organic Connection traduz a conexão profunda com a natureza através do uso de materiais terrosos, grés e madeira, de metal e de superfícies orgânicas, de estampas e padrões florais, crochet, patchwork.

A casa traduz-se num espaço de inovação, conforto, diversão e reconexão de cada pessoa com a sociedade atual.