5 flores que deve plantar na primavera

Esta estação é perfeita para meter mãos à obra no jardim. Uma das tarefas a empreender é avançar com a plantação de espécies e de variedades botânicas que o vão, depois encher de cores e de cheiros. Saiba quais são as que deve privilegiar.

Plantar ou semear anuais é um dos trabalhos que os jardineiros, profissionais ou amadores, devem empreender na primavera. Teresa Chambel, diretora da revista Jardins, arquiteta paisagista, bloguer e autora de livros de jardinagem especializados, explica quais são as variedades botânicas em que mais deve apostar e ainda lhe indica os cuidados imprescindíveis a ter durante esse processo. 1. Cosmos Os cientistas chamam-lhe Cosmos bipinnatus. "É uma das minhas flores anuais favoritas para a primavera e para o verão, um símbolo dos jardins campestres e bordaduras naturalizadas", confessa Teresa Chambel. Pode semeá-la em tabuleiros e depois passar para vaso, floreira ou jardim, se forem áreas muito grandes pode semear diretamente no terreno. "Há cosmos brancos, cor de rosa claro e escuro, encarnados, cor de chocolate e por aí fora", sublinha a arquitecta paisagista. "Também pode comprar cosmos já em planta e plantá-las. Nesse caso, escolha as que tenham muitos botões e poucas flores abertas para durarem mais tempo", recomenda ainda a especialista. 2. Astilbes Herbácea vivaz, as astilbes, que os cientistas batizaram como Astilbe arendsii, também devem ser plantas na primavera, idealmente em maio. Os exemplares desta variedade botânica podem atingir entre 20 centímetros e um metro de altura. Desenvolvem-se melhor em ambiente de sombra e meia-sombra, pelo que deve ter este fator em conta quando as plantar. São muitos usadas em bordaduras floridas. 3. Portulaca grandiflora É uma das poucas plantas suculentas anuais para floreiras, vasos, cestos suspensos, floreiras de janela, jardins rochosos e bordaduras de canteiros. "Tem uma floração exuberante de muitas cores diferentes na mesma planta que começa em abril e prolonga-se até ao inicio do outono. É uma planta resistente à secura e quase não precisa de cuidados de manutenção", garante Teresa Chambel. Continuar a ler 4. Gladíolos São uma das flores mais comuns nos jardins portugueses. Os gladíolos (Gladiolus sp) são uma bolbosa de verão. Os bolbos devem ser plantados na primavera. Esta flor atinge entre 40 a 60 centímetros de altura. Muito usada em bordaduras floridas e em alinhamentos junto a muros ou paredes, gosta de sol de manhã e zonas protegidas do vento, dois factores a ter em conta aquando da plantação. 5. Girassol Muito fácil de semear e rápido a crescer, o girassol, Heliaanthus annuus na designação científica, é uma boa planta para quem tem crianças pois é uma flor muito grande e apelativa. Ao plantá-lo, prefira locais com iluminação solar de incidência direta. Irrigue-o, posteriormente, com a frequência necessária para que o solo se mantenha húmido sem, no entanto, encharcar.