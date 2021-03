5 erros de decoração a evitar em 2021. O rústico moderno é um deles

Nos tempos que correm, as modas vão e vêm num ciclo vicioso sem fim. O que num momento é tendência fica, de repente, ultrapassado e, no universo da decoração, essa realidade não é exceção. Há quem aproveite as mudanças de estação para renovar as divisões da casa mas algumas das ideias que muitos têm em mente podem ter, entretanto, expirado, como alertam os decoradores de interiores que colaboram com a Habitissimo, uma plataforma digital que agrega todo o tipo de serviços para o lar.

1. Branco sobre branco

Já foi chão que deu uvas, usando uma conhecida expressão popular. "O ambiente claro e neutro da decoração assente no branco é uma tendência que parece não passar de moda mas que, na verdade, está a precisar de uma atualização e de um toque de de cor para quebrar a monotonia", defendem mesmo os especialistas em decoração da Habitissimo.

2. Estilo industrial

A estética dos antigos lofts nova-iorquinos deu o mote que tem servido de inspiração a muitas casas modernas. "Nos últimos anos, os azulejos têm sido uma eleição para cozinhas ou casas de banho com um estilo industrial mas o melhor será apostar em novas formas e formatos aerodinâmicos para os substituir", propõem os decoradores.

3. Rústico moderno

Tem feito furor nos últimos anos, apesar das limitações. "Implementar o estilo rústico em casas tipicamente modernas nem sempre corre como o esperado", alertam os decoradores de interiores. "É possível inovar em pormenores da decoração e celebrar a rusticidade sem que esta pareça demasiado forçada", garantem, contudo, os designers.

4. Mármore e pedras falsas

Como não são fáceis de usar, o melhor é evitá-los. "Os materiais falsos são sempre uma opção arriscada mas, quando se fala de mármores e de mosaicos, estes podem mesmo ser fatais numa decoração. A melhor alternativa assenta, por isso, em apostar em materiais naturais, mais bonitos e acessíveis", sugerem os especialistas da Habitissimo.

5. Espaços integrados

A pandemia veio questioná-los. "Estes espaços, que outrora eram a grande tendência no mundo da decoração e da arquitetura, perderam pontos para a privacidade", alertam os profissionais da Habitissimo. Os open spaces, que reuniam salas e cozinhas na mesma divisão, constituem agora um desafio para quem precisa de áreas fechadas e silenciosas.