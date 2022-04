A arrumação acaba por ser uma das tarefas essenciais para o nosso bem-estar no dia a dia, facilita a gestão de tempo, chegando mesmo a potenciar uma poupança financeira.

Segundo Susete Lourenço, especialista em consultoria de organização de espaços e autora do livro "Casa Organizada, Casa Feliz", o processo de organização revela-se fundamental pelos seguintes motivos: aumento da funcionalidade do espaço, ganho de tempo, não perdendo horas à procura do que precisa, melhoria na saúde, com espaços mais limpos, redução e prevenção de acidentes, e possibilidade de maior união entre os habitantes da casa.

Tendo em vista tornar as boas práticas de arrumação, acessíveis a todos os portugueses, Susete Lourenço partilhou com a La Redoute 10 dicas simples – que vão mudar por completo os seus hábitos de arrumação a partir de alguns artigos-chave da marca.

10 dicas para ter uma casa organizada

As duas primeiras dicas da especialista dizem respeito à necessidade de criar uma rotina de arrumação, sem disciplina e implementação de um hábito não será possível alcançar os resultados que procura.

Se utilizou, arrume em seguida, se sujou, limpe logo que possa, deve evitar deixar para depois o que pode fazer agora... o pior erro é acumular!

A terceira dica é ter cestos e frascos em casa, pois acabam por ser os melhores amigos da arrumação. A partir destes elementos pode criar ordem de forma funcional, prática e bonita. Cestos que segmentem os essenciais de banho ou mesmo peças de roupa distintas e compartimentos que organizem material de escritório – são alguns dos elementos base.

A quarta dica de ouro aponta para a praticabilidade das prateleira de parede. Qualquer que seja a dimensão da sua casa, as paredes serão sempre as suas aliadas – seja na cozinha, quarto, escritório, sala ou mesmo casa de banho. Converta a necessidade de espaço em decoração com o uso de prateleiras simples.

Um segredo, que ocupa o quinto lugar na lista destas dicas, é o uso de divisórias para os talhares. Por vezes temos a tentação de guardar talheres em copos ou de os organizar em diferentes gavetas, mas o ideal será organizar em várias divisórias numa mesma gaveta... assim será só abrir e encontrar o que procura.

A sexta dica exige transparência. Seja para manter o interior do frigorífico organizado ou as suas prateleiras da dispensa em ordem, o truque é guardar os alimentos em frascos de vidro... poupe tempo a tentar ver através de superfícies opacas.

A sétima dica destina-se à cozinha. Existe uma tendência natural para arrumar os guardanapos de pano nas gavetas de forma desordeira, que acaba por tornar esta gaveta a mais indesejada de abrir.

Para que possa perpetuar a boa prática de usar guardanapo de pano, mas para que esse não seja um momento de perda de paciência, dobre os guardanapos em rolinhos ou em formato envelope... assim a gaveta não vai ficar presa ao abrir e não vai conseguir usar apenas os que estão ao de cima.

Após a pandemia, uma boa prática que deve permanecer é o cuidado com o local onde arrumamos os sapatos, ao chegar a casa. O ideal é ter uma sapateira à entrada, ou num local apropriado, com o objetivo de os sapatos não adquirirem formas que o podem prejudicar anatomicamente, fazendo-os durar, e evitando sujar a casa. Assim, a oitava dica prende-se com a importância da arrumação dos seus sapatos.

Quase a chegar ao final da lista, mas de extrema relevância, está a divisão das crianças. A nona dica consiste em tronar os momentos de arrumação dos brinquedos em momento de diversão. Assim, vai estar a tornar os seus filhos mini mestres da arrumação... de forma divertida.

Por fim, e porque mesmo com a chegada do bom tempo sabe sempre bem ter uma mantinha a aconchegar, quando estamos em momentos de lazer no sofá, é importante ter um baú onde guardar este artigo volumoso não seja um quebra-cabeças.

No entanto, não precisa de ter um móvel só destinado a este objetivo, pode adquirir um artigo que tenha uma dupla funcionalidade - que seja de arrumação e também tenha o propósito de banco.

Descubra estas e outras sugestões preciosas no "Guia para uma casa organizada" La Redoute, com assinatura da especialista Susete Lourenço.