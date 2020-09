Leão X Balança (Fogo X Ar)

No amor poderá dar muito certo. Estamos a falar de duas pessoas muito românticas, muito sentimentais e que saberão corresponder aos desejos do outro.

Poderão compreender-se muito bem, o que fará com que esta seja uma ligação muito feliz. Têm gostos muito idênticos e isso os aproximará bastante.

Para uma mulher de Balança, o nativo de Leão será aquele protector que ela tanto gosta de ter. Ela vai sentir-se extremamente protegida ao lado do seu rei.

Ambos poderão pecar por excesso ao quererem agradar tanto ao outro, e isso vir a tornar-se um pouco pesado e difícil de manter no dia a dia. Se estiverem distraídos com qualquer outra coisa, o parceiro irá com certeza ressentir-se e podem nascer assim atritos. Podem ainda ter que passar o resto da vida a comer aquele bolo intragável que ela faz, só porque um dia, para agradar, você disse que era uma maravilha.

Leão X Escorpião (Fogo X Água)

Estamos perante nativos de signos muito fortes. O que por si só já lhes garante admiração mútua – pois ambos não têm muita paciência para os fracos, e por mais luta e dificuldades que causem preferem lidar com os fortes.

A sua intensidade poderá levá-los a grandes realizações e a grandes paixões.

É claro que existirão choques – picadelas, arranhões e até mordidas, mas tudo sempre com muita intensidade e paixão.

São pessoas que detestam que qualquer coisa seja morna. Têm que estar de preferência em ebulição.

Em termos profissionais, mesmo com grandes discussões entre ambos, as coisas acabam por avançar e progredir.

E entre eles não ficará nada por dizer já que nenhum dos dois manda recado por ninguém. Tudo na base do pão, pão, queijo, queijo e sem manteiga para não escorregar!!!

Leão X Sagitário (Fogo X Fogo)

Afinidades entre signos do mesmo elemento irão gerar uma grande cumplicidade. O que vai fazer com possa ser uma relação feliz.

Apoiam-se e ajudam-se a vencer.

No entanto, no caso de uma relação afectiva é melhor que tenham actividades profissionais diferentes. Convém que cada um brilhe na sua área. Não é por nada... apenas uma questão de precaução...

Profissionalmente também pode dar certo porque estimulam um ao outro. Só devem tomar cuidado com a sua impetuosidade. Às vezes é preciso agir com mais calma, com mais planeamento. O apressado acaba por comer cru! Vá lá... esperem pelo menos até ficar mal passado!

Leão X Capricórnio (Fogo X Terra)

É difícil que se entendam pois têm um modo diferente de olhar para o mundo, mas podem ter admiração um pelo outro.

A verdade é que se podem tornar complementares seja a relação de que tipo for. E isso será a grande vantagem que podem obter, em vez de dividir através das diferenças, devem aprender a somar.

É claro que o capricorniano não vai achar muita graça ao lado teatral do nativo de Leão. Vai achar que muitas vezes ele passa das medidas.

Já o leonino vai achar o nativo de Capricórnio muito cauteloso, prudente a mais e pouco arrebatado. Pode sentir falta do imprevisto e da improvisação pois com o capricorniano tudo tem de ser muito bem planeado. Mas estas são justamente as coisas que podem fazer com que o leonino fique mais equilibrado.

É como se um, o leonino, visse sempre as coisas através de uma lupa, não para as ver em detalhe, mas para vê-las maiores. Enquanto o capricorniano insiste em vê-las através de binóculos para ver mais longe.

Entre estes dois o ideal será usarmos não a expressão “nem tanto ao mar, nem tanto a terra” mas sim um "nem tanto ao fogo e nem só a terra".

Leão X Aquário (Fogo X Ar)

O mais difícil será o aquariano aceitar o autoritarismo do nativo de Leão. Aliás, é uma coisa que ele não aceita mesmo! Nem de Leões nem de outros “bichos”!

Essa relação que poderia privilegiar-se da atracção entre signos opostos, acaba por dar mais certo no campo da amizade.

O aquariano não aceita o lado narcisista e egocêntrico do leonino. E como é um ser que gosta de romper barreiras, romper com o pré estabelecido, não vai querer lidar com as imposições do nativo de Leão.

Profissionalmente podem também entrar em choque pois o leonino acha que o aquariano leva muito tempo a construir castelos no ar em vez de agir e começar mesmo a construção. Acusa-o de muita teoria e pouca prática.

Leão X Peixes (Fogo X Água)

Relação difícil pois o nativo de Leão poderá não lidar bem com a realidade onde vive o nativo de peixes. Aliás, se o Leão não passa de um gato grande, temos que lembrar que os gatos não gostam muito de água...

No entanto, o leonino poderá encantar-se com o universo mágico e intuitivo do Peixes, claro está, se este o der a conhecer, e deixá-lo à disposição do nativo de Leão. Aliás, não é bem à disposição é mesmo colocar ao serviço do Leão.

Neste caso então, o leonino poderá deixar vir ao de cima o seu instinto protector e exercê-lo de uma maneira bastante agradável para com o seu Peixes de estimação...

No trabalho, os maiores choques serão porque o nativo de Leão vai acusar o pisciano de estar sempre “desligado” no seu mundo muito próprio. Aliás, vai acusar o peixinho de não saber o que é a realidade...

De qualquer forma, para que esta relação dê certo será o nativo de Peixes quem terá que fazer mais concessões.

Aliás, quem conviver com um nativo de Leão, seja de que signo for vai ter que deixá-lo estar sempre em 1.º lugar. É inevitável!!!

Heloisa Miranda