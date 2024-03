O HOMEM CARNEIRO:

O homem Carneiro caminha a largos passos, tem um sentido apurado por excelência. Na sua maneira de ser transparece energia, força e vitalidade, mas é desajeitado quando se vê envolvido em situações mais sensíveis, chega mesmo a comover-se com uma demonstração de amor que lhe façam.

Ama o risco e a velocidade da vida, e normalmente o repouso cansa-o pois vive a um ritmo que pouca gente aguenta. Nunca se dá por vencido e não suporta a traição, sendo capaz de dar tudo pelos seus amigos. A sua inteligência é algo de que se orgulha, apesar de por vezes se deixar arrastar por tendências revolucionárias o que lhe permite cair em situações que deve evitar.

Sendo os nativos de Carneiro extremamente apaixonados, tornam-se “especialistas do amor” a uma velocidade vertiginosa, e por este motivo torna-se quase insuportável o desgosto que sofrem quando o romance acaba.

O HOMEM TOURO:

Os nativos do Signo Touro vivem a vida de uma forma intensa e aproveitam cada momento para se divertir ao máximo e aproveitar tudo aquilo que a vida tem para lhes dar. Tudo para eles serve de divertimento e transformam o dia-a-dia em momentos hilariantes e inesquecíveis.

Estes nativos são bastante apegados à família e protegem-na com todas as suas forças, nunca esquecendo quem lhe fez mal.

Como características principais têm a teimosia e a desconfiança. Só entregam a sua amizade a alguém quando têm a certeza que essa pessoa é de confiança.

O HOMEM GÉMEOS:

O nativo de Gémeos tem uma certa preocupação com a sua imagem e adora vestir bem.

Apesar da paixão e do romantismo não serem o seu forte, os homens deste signo sabem como agradar à pessoa amada através de pequenos presentes e gestos carinhosos.

Tendo uma personalidade bastante instável, detestam fazer sempre as mesmas coisas e não há nada que mais irrite os nativos deste signo do que estar sem nada para fazer.

O seu objetivo é gozar a vida ao máximo, desfrutando de todas as alegrias.

O HOMEM CARANGUEJO:

Os nativos do Signo Caranguejo são bastante apaixonados, embora se escondam debaixo de uma aparência dura e distante. Não são difíceis de conquistar, embora não o demonstrem. O seu coração sensível perde-se com palavras doces e gestos carinhosos. Uma mulher que se mostre compreensiva e disposta a ouvi-lo e mimá-lo conquistará facilmente o seu amor. A sua mãe é, para os homens deste signo, a mulher da sua vida. Quem quer que diga mal ou critique a sua mãe estará a declarar guerra a estes nativos.

Em geral os homens deste signo são bastante activos e despreocupados e interessam-se por diversos assuntos, ainda que raramente aprofundem os seus conhecimentos sobre alguma coisa em especial. Não são muito dados a esforços, e precisam de incentivo constante para poderem mostrar um espírito empreendedor.

O HOMEM LEÃO:

Os homens deste signo são ambiciosos e persistentes. Sentem-se atraídos por mulheres que se destaquem pela sua beleza ou inteligência. Quando elegem a sua amada, fazem tudo para a conquistar. São amantes originais e muito fogosos. O homem Leão põe paixão em tudo aquilo que faz. Não se poupa a esforços para atingir os seus fins e faz de tudo para alcançar o que tanto ambiciona: fama e fortuna. Como é muito aventureiro, não há desafio que o assuste, nem contratempo que o faça desistir daquilo que realmente quer.

Não suportam a traição nem a rejeição. Por vezes chegam mesmo a ser demasiado dependentes da pessoa amada, pois a sua aprovação e os seus elogios são vitais para o seu ego.

O HOMEM VIRGEM:

O Homem Virgem costuma ser retraído e tímido. A sua maneira de ser e de estar é de certa forma clássica. Educado e discreto, pode encantar o sexo oposto com a classe que demonstra. Tem em conta os pormenores e a organização. Interessa-se por leitura e procura saber sempre mais. Nem sempre é fácil discutir com ele. É muito crítico e muito convincente naquilo que diz e em que acredita. Fica satisfeito quando lhe pedem um conselho.

O seu dia a dia tem que ser pensado e é um pouco rotineiro. Os imprevistos não são bem aceites pelo Virgem.

Apesar de se mostrar reservado, o homem Virgem sabe o que fazer para chamar a atenção das mulheres. Antes de mais precisa de analisá-las e ver se partilham dos mesmos interesses que ele.

Não é particularmente romântico mas sabe ser fiel e companheiro. No casamento cumpre com os seus compromissos mas há coisas de que não fala ou que não exterioriza. Traição e abandono são estados pelos quais não quer passar.

O HOMEM BALANÇA:

O Homem Balança é geralmente muito atraente e cuidadoso com o seu aspecto físico. É encantador e sedutor. A sua fisionomia é regular, com olhar meigo e risonho, e boca bem delineada. Procura ter uma vida saudável e dá valor ao desporto: gosta de andar a pé, de ténis de mesa e de pesca. Na sua maneira de ser, tenta não ser desagradável para com os outros, deseja ser amado, é pacificador, educado e inteligente. O seu encanto e o sentimentalismo facilmente o tornam sedutor aos olhos das mulheres. Assumir um compromisso não o incomoda. Se está apaixonado é raro negar algo à sua companheira. É sensível e sentimental. Gosta de mulheres misteriosas, muito femininas, e de ser seduzido com classe.

No que respeita às suas aptidões, aprecia a arte; dá-se maravilhosamente em actividades que envolvam comunicação e sociabilidade (como relações públicas ou diplomata, por exemplo, ou relacionadas com a Justiça (como juiz).

O HOMEM ESCORPIÃO

Os nativos do signo Escorpião são bastante organizados e gostam de cumprir os objectivos a que se propõem. A fraqueza e a cobardia irritam-nos profundamente, e não toleram pessoas mentirosas ou mesquinhas.

O homem Escorpião é bastante misterioso, por isso é difícil conhecê-lo, pois ele surpreende aqueles que o rodeiam. O facto de manter o mistério em torno da sua pessoa torna-o muito atraente para o sexo oposto. É fiel à sua companheira, no entanto por vezes mostra-se brusco com ela. Tem uma personalidade dominadora e vive sentimentos intensos e complicados. Procura uma mulher que o saiba compreender e a quem possa contar os seus segredos mais íntimos. Com os seus amigos é também muito dedicado, pois as pessoas que conquistam a sua confiança tornam-se suas protegidas. Aceita como uma ofensa pessoal qualquer crítica que façam a um amigo seu, e não se poupa a esforços para o defender.

O HOMEM SAGITÁRIO:

Existem dois tipos de homens Sagitário, que se correlacionam com o seu símbolo, o centauro: o nativo de Sagitário tanto é “cavalo” como “arqueiro”. O primeiro é geralmente mais forte, vigoroso e saudável que o segundo. Retrata o desportista e a força de atleta. Tem uma boa estrutura óssea. O segundo apresenta-se como sendo alguém mais espiritualizado e mais delgado. São dados a desportos como a equitação, esgrima e atletismo.

O homem Sagitário deseja progredir e ir mais além. Não gosta da rotina. Anseia pelo risco e procura novas emoções. Não gosta de ser questionado. Através da sua atitude divertida encanta de imediato as mulheres. É romântico e persuasivo, o que faz com que influencie de certo modo a companheira para que o siga nas suas viagens e aventuras. Quando deixa de amar não pensa em regressar à relação.

Quanto ao campo profissional, sente-se à vontade em profissões em que haja um contacto directo com as pessoas ou que lhe permitam viajar.

O HOMEM CAPRICÓRNIO:

Há quem lhe chame frio e distante. Na verdade, ele é tímido, recatado ou inseguro com o seu corpo. Contudo, não deixa de ser elegante.

Como é um signo do elemento Terra, gosta de passear pelo campo. O contacto com a natureza é algo de que ele não prescinde.

Para este nativo, a sua concretização pessoal está sempre aquém das suas expectativas. Sente sempre que lhe falta alguma coisa.

Não gosta que o rejeitem. Precisa de afecto e atenção.

É materialista e ambicioso. Trabalha bastante para alcançar o sucesso e uma posição social. E isto, normalmente, dá-lhe a segurança e comodidade de que ele tanto necessita. Mas para além de mostrar esta personalidade dura e altiva, consegue ser muito brincalhão, divertindo quem o rodeia.

A sua gentileza acaba por agradar às mulheres. Todavia, no campo amoroso também se mostra apreensivo. O sofrimento e o abandono são coisas que lhe metem medo. No amor dá um passo de cada vez, desejando estabilidade. Não mostra com facilidade o que sente, deixando a sua companheira por vezes desanimada.

Por ser trabalhador, responsável, íntegro e calmo obtém geralmente sucesso. Trabalhos complexos não lhe metem medo. Possui inteligência para investigação e estudos filosóficos. Não se contenta com explicações simples. Tenta ir sempre ao fundo da questão.

Prefere trabalhar individualmente.

O HOMEM AQUÁRIO:

Tem um ar bondoso, simpático, e um tanto ingénuo. Por vezes parece um tanto ausente ou desligado do mundo que o rodeia. É elegante e delicado, e seduz através do seu sentido de humor e da sua inteligência.

A sua personalidade é um tanto contraditória, por um lado é sensível mas por outro torna-se por vezes frio e desligado. É muito independente e tem aversão às obrigações. Procura ser original em tudo aquilo que faz. Gosta de pessoas que incentivem a sua curiosidade.

É um homem bom e sensível aos problemas alheios. Dá muita importância à amizade, mas por vezes mostra-se ausente ou indiferente nos relacionamentos amorosos.

O HOMEM PEIXES:

É através do olhar que podemos reconhecer o homem Peixes, isto porque os olhos assumem um papel determinante na sua fisionomia e mostram muito dos seus sentimentos.

Possui uma forte imaginação, que o conduz para outros mundos desconhecidos e longínquos.

No amor, consegue ser sensível, romântico, compreensivo, dedicado e sedutor. Não gosta de se sentir sozinho, pois precisa de se sentir ligado a outra pessoa. Ama as mulheres misteriosas.

Os homens Peixes não demonstram aquilo que sentem, mas quando amam são intensos e dedicados. Como são muito sensíveis podem ficar magoados com qualquer atitude mais brusca ou agressiva.

Sensíveis e arrebatadores, os nativos deste signo entregam-se de corpo e alma quando amam alguém. Tímidos e introvertidos, têm uma certa dificuldade em comunicar com os outros, no entanto, quando têm confiança com alguém são amigos verdadeiros e sinceros, dispostos a tudo para ajudar aqueles que lhes estão próximos.

Desorganizados, não se esforçam pelo que querem, pois preferem que as coisas lhes sejam dadas sem esforço, pelo que necessitam de ter a seu lado pessoas cheias de dinamismo e espírito de iniciativa, que os incentivem e levem a progredir. Não gostam de regras, por isso precisam sempre de alguém a seu lado para os orientar e para lhes delimitar objetivos.