A mulher de signo Virgem presta uma grande atenção a tudo o que a rodeia. Sendo extremamente perfecionista e organizada, tende a ser muito exigente consigo própria e com os outros, nomeadamente com o seu companheiro e com a família.

Aprecia a vida tranquila e confortável e valoriza o contacto com a Natureza. Procura uma vida sentimental estável e segura, sem grandes surpresas nem imprevistos, pois precisa de saber sempre aquilo com que pode contar.

Na vida profissional não suporta a desordem nem tolera pessoas que não tenham sentido de responsabilidade. O seu apurado sentido crítico não deixa escapar nenhum pormenor. Embora no trabalho tenha um ar geralmente sério e compenetrado, quando está entre amigos mostra um sentido de humor inteligente e perspicaz e é capaz de ser uma pessoa muito divertida.

Para conquistar o seu coração terá de ser paciente, pois ela não demonstra facilmente o que sente. Dê-lhe provas de que é uma pessoa honesta e íntegra, totalmente digna da sua confiança e que sabe muito bem o que quer da vida. Dificilmente se interessará por homens imaturos ou por pessoas com comportamentos infantis. Somente aqueles que mostram ter os pés bem assentes na terra e objetivos bem delineados lhe despertam interesse.

Virtudes: É delicada, prudente, atenta a todos os pormenores. Tem classe e um ar distinto, evita tudo o que é brejeiro e procura ser sempre irrepreensível. Discreta e recatada, é alguém com quem se pode contar, que sabe apreciar o que a vida tem de melhor para oferecer.

Defeitos: Por vezes o seu perfecionismo torna-se exagerado, fazendo com que perca a paciência quando os outros não têm a mesma atenção que ela ou não levam a sério aquilo em que ela se empenhou. Deve evitar, também, que a prudência excessiva a impeça de avançar.

O que a torna sexy: Possui uma beleza simples e natural, evidenciando uma feminilidade que a torna muito atraente. É espontânea e sincera, ficando muito sensual com vestidos de tecidos leves e um bom decote.

Compatibilidade Amorosa – A Mulher Virgem e o signo

Carneiro

Ela gosta do entusiasmo que Carneiro demonstra pela vida, e diverte-se com a adrenalina que ele traz ao seu dia a dia. Poderá sentir, contudo, que ele é por vezes demasiado impetuoso, obrigando-a frequentemente a sair da sua zona de conforto. Se superarem as diferenças, podem aprender muito juntos.

Touro

O homem deste signo proporciona à mulher Virgem a segurança e a estabilidade afetiva e material de que ela tanto precisa para se sentir confortável na relação. Por outro lado, ela gosta de seguir rotinas que lhe permitam manter a ordem, o que é do agrado dele. Sexualmente, o homem Touro sabe acender o vulcão que se esconde dentro da mulher Virgem.

Gémeos

Ainda que à partida possa haver variados motivos de aproximação entre eles, essencialmente são demasiado diferentes para conseguirem compreender-se mutuamente. Se souberem valorizar o que os une e alimentar os inúmeros interesses que partilham é possível preservarem uma boa amizade, mas dificilmente arriscam ir além disso.

Caranguejo

A maneira de ser romântica e carinhosa que o homem Caranguejo assume quando está apaixonado acaba por enternecer a mulher Virgem, despertando sentimentos profundos nela. No dia a dia podem ter algumas discussões porque ela precisa de ter tudo em ordem e ele não é muito dado à lida doméstica, esquecendo-se frequentemente das obrigações.

Leão

Ele desperta a mulher Virgem para os prazeres da vida e isso tem um efeito sedutor sobre ela. Contudo, têm necessidades emocionais muito diferentes, e ele tem tendência para comportamentos egocêntricos, esquecendo-se dela. Podem viver uma paixão intensa, mas que dificilmente perdurará.

Virgem

Intelectualmente esta relação flui desde o primeiro instante, pois ambos apreciam o debate vivo de ideias, a troca de opiniões e pontos de vista e o gosto pelo detalhe. O excesso de zelo pode dificultar, contudo, a harmonia do relacionamento, pois têm tendência para se preocuparem demais e para viverem com os nervos à flor da pele. Deveriam descontrair mais.

Balança

A indecisão que muitas vezes caracteriza os homens deste signo pode irritar profundamente a mulher Virgem, que gosta de ter segurança e de sentir firmeza por parte da pessoa com quem se relaciona. Por outro lado, Balança é vaidoso e galanteador, enquanto Virgem prefere uma abordagem mais terra-a-terra e não gosta de perder tempo com futilidades.

Escorpião

Ao lado deste verdadeiro vulcão de emoções a mulher Virgem descobrirá os prazeres sensuais e despertará as mais profundas sensações dentro de si. A sexualidade é um ponto de união muito forte entre eles, mas complementam-se bem para além do domínio íntimo. Partilham os mesmos objetivos de vida e os mesmos valores, o que propicia uma relação duradoura.

Sagitário

Embora se admirem mutuamente pela capacidade intelectual que ambos possuem, a necessidade de ação e o espírito aventureiro deste nativo não se harmoniza facilmente com a mulher de signo Virgem, mais pacata e discreta. Por outro lado, ele não aprecia as contingências de um compromisso, e ela precisa de uma segurança que ele dificilmente lhe dá.

Capricórnio

Sendo ambos práticos, materialistas e objetivos, é fácil para estes dois nativos encontrarem pontos de aproximação que lhes permitam construir um relacionamento sólido e duradouro. Por vezes podem tornar-se demasiado frios e bruscos um com o outro, pois nenhum dos dois gosta de dar o braço a torcer, mas têm mais a uni-los do que a afastá-los.

Aquário

O espírito livre e inconformista do nativo de Aquário está em oposição direta com a necessidade que a mulher Virgem tem de ordem e disciplina na sua vida. Embora seja fácil descobrirem interesses comuns, porque ambos apreciam tudo aquilo que estimule o intelecto e alargue a cultura geral, a nível íntimo as diferenças acabam por vir ao de cima.

Peixes

Como signos complementares, vivem de modos completamente opostos, mas cada um deles dá ao outro exatamente aquilo de que este precisa. A sensibilidade de Peixes ajuda Virgem a ser mais emotivo e a expressar os seus sentimentos com maior leveza, sendo que a nível sexual a relação também é muito harmoniosa e apaixonada. Peixes sente-se seguro na companhia de Virgem.