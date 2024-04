Todos nós criamos expetativas em relação aos outros e, quanto maior é o nosso envolvimento emocional com outra pessoa, mais esperamos dela. Num relacionamento amoroso estas expetativas, quando não correspondem ao que efetivamente recebemos, pode ditar muitas vezes uma separação. Saiba, de acordo com a personalidade de cada signo e em termos gerais, aquilo que tende a dececionar mais facilmente o nativo de cada signo.

Carneiro

Carneiro desilude-se quando alguém tenta controlá-lo e, num relacionamento amoroso, se o parceiro "lhe corta as asas", impedindo-o de aproveitar uma oportunidade que é importante para o seu sucesso pessoal. Sendo apaixonado e leal, fica profundamente magoado por um parceiro - ou uma amiga - que não entende a sua imensa necessidade de aventura e o facto de que precisa de fazer algumas coisas sozinho, o que não significa falta de amor pela outra pessoa. Quando a sua liberdade é ameaçada por falta de confiança, Carneiro sente-se profundamente desiludido e tende a virar costas, pois para ele nada vale o preço da sua individualidade.

Touro

Touro desilude-se profundamente quando alguém lhe falha, não cumprindo uma promessa que lhe fez. Uma vez que leva tudo muito a sério e que não confia facilmente nas outras pessoas, quando entrega o seu voto de confiança a alguém e essa pessoa não sabe valorizá-lo Touro sente-se desiludido e magoado, sentindo que a sua dedicação é tomada como um dado adquirido e por isso desvalorizada.

Gémeos

Num relacionamento amoroso Gémeos desilude-se quando a relação perde o brilho e a chama da paixão. Mais do que o amor físico, Gémeos procura a profunda e íntima relação mental, e fica desiludido quando deixa de a encontrar na relação. Mesmo ao nível das suas amizades, Gémeos desilude-se quando alguém desvaloriza as suas ideias e a sua maneira de pensar, não dando a devida importância àquilo que Gémeos partilha consigo.

Caranguejo

Por ser ultrasensível e sentir tudo com uma intensidade dramática, Caranguejo sente-se desiludido quando os outros sentem que ele exagera. Os seus sentimentos e emoções dominam-no e por esse motivo acabam também por dominar as pessoas com quem ele está envolvido, quer seja um parceiro amoroso ou o seu núcleo de amigos mais chegados. Quem ama Caranguejo sabe, contudo, lidar com este excesso emocional, sabendo geri-lo e ajudando o próprio nativo deste signo a não se deixar arrastar pelo drama.

Leão

Leão sente-se desiludido se a insegurança do seu parceiro o deixa completamente dependente de si. Leão tem uma forte energia e um dinamismo e otimismo que o fazem viver a vida com paixão, o que pode despertar ciúmes e comportamentos controladores da parte de companheiros e amigos mais inseguros, o que faz com que Leão se sinta sufocado e profundamente desiludido. Este nativo precisa de ter a seu lado pessoas seguras e confiantes como ele próprio e que não exigem que ele tenha de estar sempre a certificar-se de que estão bem.

Virgem

Virgem é difícil de conquistar e tende a criar muros à sua volta, que mantenham à distância as pessoas que o amam. Porque pensa que não é suficientemente bom para ser amado, sabota as suas próprias relações, desiludindo-se profundamente consigo mesmo quando acaba por afastar um parceiro por não o deixar aproximar-se, ou quando, nas suas relações de amizade, se sente desvalorizado ou quando os seus esforços pelos outros não são reconhecidos.

Balança

Balança é amoroso e romântico, sentindo-se desiludido quando o amor que recebe não corresponde àquele que ele dá. Procurando sempre ser justo e flexível, toma como uma ofensa pessoal sempre que os outros não retribuem o seu afeto na mesma medida. Balança sente-se magoado quando se apaixona por alguém que não está pronto a amá-lo como ele merece ser amado. O mesmo acontece com as amizades, Balança espera dos outros sempre na medida daquilo que dá, e desilude-se quando recebe menos do que isso.

Escorpião

Por debaixo de uma carapaça dura e de uma aparência fria esconde-se um coração profundamente sensível, que se dececiona quando os outros - seja a que nível for - lhe viram as costas sem procurarem conhecê-lo para além daquilo que ele mostra. Quando ele está apaixonado, fica desiludido se a outra pessoa não consegue compreender e vislumbrar a sua intensidade afetiva contida nos seus gestos e atitudes. Embora saiba que é capaz de lidar com tudo sozinho, Escorpião não quer, necessariamente, fazê-lo, e desilude-se quando os outros não são capazes de ver isso.

Sagitário

O seu coração fica desiludido quando a pessoa que escolheu para parceiro - ou como amigo - não acompanha a sua imensa vontade de viver e não é capaz de partir consigo à aventura, estando sempre pronto para um novo desafio. Sagitário desilude-se com quem não sacrifica o seu próprio comodismo por ele, para partir à aventura com ele ou, pior ainda, com quem cria barreiras aos seus sonhos, apresentando-lhe sempre aspetos negativos quando ele lhe fala dos seus animados projetos.

Capricórnio

Capricórnio é muito sério e rigoroso, e por isso fica profundamente desiludido quando alguém não leva a sério o compromisso que tem com ele - mesmo que se trate apenas de um lanche de amigos. A um nível amoroso, Capricórnio não se envolve com ninguém só porque lhe apetece divertir-se: ele só sai com alguém se estiver à espera de construir com essa pessoa um relacionamento sólido e estável. Nas suas amizades, também prefere a qualidade à quantidade, basta-lhe ter um ou dois amigos para a vida inteira do que ter uma grande lista de conhecidos e amigos de ocasião. Leva todas as relações com os outros muito a sério, tratando-as como algo precioso, e desiludindo-se quando os outros não agem da mesma forma.

Aquário

Aquário desilude-se quando os outros não deixam que ele os conheça profundamente. Por ser muito mental, Aquário precisa de conhecer a verdadeira essência de cada pessoa, detestando os subterfúgios e as máscaras, e desiludindo-se quando percebe que alguém não está a ser transparente consigo. Se ele estiver apaixonado por essa pessoa, sentir-se-á ainda mais magoado e triste.

Peixes

Peixes é muito sensível e tem dificuldade em mostrar a intensidade das suas emoções, mas sente-se desiludido quando os outros não conseguem ou não querem ler os seus sinais, descodificando as suas atitudes e os sentimentos que elas contêm.