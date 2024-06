Portugal é conhecido, entre outros encantos, pelas suas belíssimas praias e, de um modo geral, todos os portugueses gostam de desfrutar deste prodigioso recurso natural. Saiba quais são as preferências gerais dos nativos de cada signo em questão de praias e conheça também a forma como cada signo se comporta na praia.

O signo do Zodíaco é aquele em que o Sol se encontrava no momento do nascimento da pessoa, e é o signo solar que confere às pessoas as suas principais caraterísticas, a essência da sua personalidade, a forma como vive e aborda o Mundo e as experiências que lhe são apresentadas.

A altura do ano em que as pessoas nascem influencia não só o signo em que o Sol está no seu Mapa Astral, mas também Mercúrio (a forma como pensa) e Vénus (a forma como ama e como se relaciona), visto que são planetas que estão sempre próximos do Sol. De um modo geral, as pessoas que nascem no tempo quente tendem a preferir as estações do ano em que o tempo está mais quente, e as pessoas que nascem no tempo mais frio preferem o tempo mais frio e os programas a ele associados.

Importa referir que o ascendente e os signos que predominam no Mapa Astral de uma pessoa influenciam a sua preferência por certos passatempos. Assim, embora os signos de Fogo sejam aqueles que mais apreciam idas à praia, uma pessoa com um ascendente que não gosta de estar em locais com muitas pessoas e que não aprecia o calor será menos entusiasta em relação a este ambiente.

Os signos de Fogo são aqueles que mais gostam de praia, pois a sua personalidade é calorosa, expansiva, apreciam geralmente o calor e as oportunidades de convívio ao ar livre.

Os signos de Água têm uma profunda conexão com o mar e, por isso, também têm uma ligação especial à praia, embora prefiram estar em locais mais calmos e menos movimentados, com menos pessoas à sua volta.

Os signos de Ar gostam do convívio que a praia proporciona, porém não apreciam estar muito tempo parados no mesmo sítio e aborrecem-se facilmente - a menos que haja outros Elementos dominantes no seu Mapa Astral, como Fogo, por exemplo.

Em geral, e a menos que haja outros Elementos em destaque na sua personalidade astrológica, os signos de Terra não são apreciadores de praia, não só porque não lidam bem com o calor como também porque dispensam a confusão e a falta de conforto provocada pela areia e pelo sal... Optando, quase sempre, por uma piscina privada, se tiverem essa possibilidade.

Como são os signos na praia e qual é a praia preferida de cada signo?

Carneiro

Gosta de praias movimentadas, com pessoas jovens e onde possa travar conhecimento com pessoas de outros países e diferentes culturas, embora também goste de ter espaço para si e para o extenso grupo de amigos com quem gosta de ir à praia. Não consegue estar parado muito tempo, sendo aquele que tão depressa está a fazer surf como a beber um gin na esplanada. A praia do Meco é uma boa opção para ele, assim como a Ericeira, a Praia do Baleal ou, no Algarve, a Praia da Luz.

Touro

Detesta a confusão dos locais mais movimentados e, regra geral, prefere manter-se fiel ao mesmo destino de férias para onde vai há muitos anos. Gosta de praias familiares, com poucos turistas, onde possa rever amigos que conheceu naquele mesmo destino e que todos os anos reencontra. Monte Gordo e Armação de Pêra são alguns dos seus destinos de eleição, bem como a praia da Vieira, perto de Leiria.

Gémeos

Não consegue estar muito tempo parado e, embora goste de praia, é daqueles que depressa se aborrece se tiver de estar sempre no mesmo sítio. Gosta de conviver com os amigos mas, mesmo assim, opta por levar um livro, várias revistas, livros para pintar, a sua música... Sesimbra é uma boa opção para ele, já que tão depressa pode ir passear pela vila como tirar fotos no castelo ou dar um mergulho... mas também Albufeira, onde encontra muitos turistas com quem pode aprender línguas estrangeiras e mais sobre outras culturas.

Caranguejo

Gosta de praias que sejam ao mesmo tempo seguras e paradisíacas, com áreas amplas e ambiente familiar, onde possa estar tanto tempo quanto possível num mar calmo de águas límpidas. A praia da Figueirinha ou de Galápos, na Península de Setúbal, estão no topo da sua lista de preferências

Leão

Adora o sol, o calor e o contacto com a Natureza, assim como a agitação que um dia passado na praia em alegre convívio com os amigos lhe pode proporcionar. Gosta de praias bem frequentadas, onde possa tomar um cocktail luxuoso com vista para o mar e onde esteja rodeado de pessoas interessantes. A praia da Comporta, a Zambujeira do Mar, ou, no Algarve, Vilamoura e Praia da Luz, são algumas das suas escolhas.

Virgem

Gosta de praias familiares, com poucas pessoas e onde haja espaço à sua volta. Prefere sítios onde tudo funciona de forma bem organizada, sem excesso de rebuliço, e onde a limpeza da praia é levada a sério. Dá grande importância ao espaço envolvente mas, também, à acessibilidade e à facilidade com que pode chegar a qualquer serviço de que precise, como uma farmácia ou um terminal de multibanco. Sítios como Tavira ou Lagos podem ser do seu agrado, assim como a Foz do Arelho ou, ainda, a praia da Costa Nova, a Côte d'Azur portuguesa.

Balança

Gosta de locais bem frequentados, optando por praias com um ambiente jovem e muitas festas e sunsets na praia, onde possa travar conhecimento com outras pessoas, mas sem haver confusão em excesso. Vila Nova de Milfontes, Cabanas de Tavira e Benagil são boas escolhas para os nativos deste signo.

Escorpião

Embora aprecie o contacto com o mar, não suporta a confusão e detesta estar em locais muito movimentados. As melhores praias para ele são as mais escondidas e os tesouros que menos pessoas conhecem. A praia da Ribeira do Cavalo ou Cacela Velha são algumas das suas preferências, assim como Porto Santo.

Sagitário

Cosmopolita e aventureiro, gosta de locais bastante agitados e onde haja sempre algo novo a acontecer. Albufeira pode fazer parte das suas preferências, assim como Portimão, mas também a praia da Nazaré ou as praias de Peniche, já que os nativos deste signo tendem a gostar de desportos radicais como surf e windsurf. Porto Covo e toda a costa vicentina também estão na sua rota de eleição, até porque os nativos deste signo tendem a gostar de fazer roadtrips numa caravana.

Capricórnio

É, em geral, um dos signos que menos aprecia praia, até porque detesta a confusão, não gosta de lugares muito movimentados e também tende a não tolerar bem o calor. Opta por praias mais frescas e com menos confusão, com ambiente familiar e onde possa dedicar-se a outro tipo de passatempo, como a leitura, a fotografia ou a pesca. A praia da Apúlia, a praia de Moledo ou a praia da Consolação são algumas das suas escolhas, embora também possa apreciar Odeceixe ou São Torpes, a Sul.

Aquário

Prefere, regra geral, outro tipo de passatempos nas férias, dispensando as longas tardes ao sol e o excesso de burburinho que a praia propicia. Gosta de passar um dia na praia com os amigos ou de visitar praias que ofereçam algum tipo de beleza exótica. A Praia da Ursa, a Praia da Ribeira do Cavalo ou a Praia das Maçãs são algumas boas sugestões para este signo.

Peixes

Gosta de lugares tranquilos, onde a Natureza impere e onde possa estar com a família e os amigos, mas, também, a sós com os seus pensamentos, de preferência no mar. A praia do Portinho da Arrábida ou de Tróia, assim como Porto Santo, são alguns dos melhores destinos para ele.