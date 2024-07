Saiba como é a personalidade da sogra de cada signo e aproveite algumas dicas sábias para chegar mais perto do seu coração... de mãe.

Carneiro

Bom... a mulher Carneiro não aceita outro lugar que não seja o primeiro, em tudo. Portanto, a sogra deste signo esclarece, desde o início do relacionamento, que ela é o primeiro e eterno amor da vida do filho (ou filha). Um dos aspetos mais positivos nesta sogra é que ela própria é muito independente, e portanto evitará mudar-se para sua casa. Conte, no entanto, com um verdadeiro general a comandar aquele jantar de família que você até organizou em sua casa. Deixe-a brilhar e apoie as suas ideias - uma vez conquistada a sua confiança, terá nela uma aliada para o resto da sua vida, com quem pode ir a um festival de verão e que será a mais entusiasta apoiante da sua equipa nos jogos de futebol.

Touro

Tradição, tradição - é este o princípio de ouro para a sogra de signo Touro. Mostrar-se-á desconfiada durante os primeiros... anos. A mulher deste signo leva muito tempo a conquistar, e exigirá da sua parte um comportamento exemplar e uma devoção inquestionável em relação ao seu amado filho. Ser uma boa cozinheira, ou cozinheiro, soma muitos pontos para granjear a sua simpatia, e se tiverem filhos a forma como os educa será, para ela, uma constante prova que lhe mostra se você está, ou não, à altura de ser sua nora, ou genro. A sogra Touro tende a intrometer-se na vida dos filhos, procurando sempre estar a par de tudo o que se passa entre o casal. Fica sentida se não é a primeira a saber para onde vão de férias ou se decidiram adotar um periquito. Como é muito ciumenta, pode até lançar algumas desconfianças entre o casal, pois é muito protetora dos seus. Uma vez conquistada a sua simpatia, ela irá tratá-lo (a) como se fosse sua mãe.

Gémeos

Como a mulher Gémeos educa os seus filhos numa base de independência e autonomia, esta é, sem dúvida, uma das melhores sogras que pode ter. Ela não irá interferir na vossa vida de casal - para dizer a verdade, até podem passar longas temporadas sem ter notícias dela. Gostará de ir a vossa casa, mas dispensa que recorram a ela para tomar conta dos netos. Atenção, ela adora-os, mas o mais provável será levá-los com ela à concentração de motos onde ela vai há vários anos. É uma avó muito brincalhona, e como sogra também procura sempre ter uma boa relação de cumplicidade e camaradagem com a pessoa que o filho escolheu. Prepare-se, contudo, porque o mais certo é que ela ainda continue amiga de todos os ex dos seus filhos. O único senão desta sogra é que, como tem um temperamento muito nervoso, é capaz de fazer algumas confusões, ainda para mais porque não dispensa um bom mexerico.

Caranguejo

Bem... como dizer isto de uma forma suave? A sogra Caranguejo é aquela que você não quer ter como inimiga. Atenção, se ela gostar realmente de si, prepare-se para levar pilhas intermináveis de tupperwares com deliciosa comida caseira para sua casa, e ela jamais se queixará se tiver de fazer babysitting aos netos... quase todos os dias. O reverso da medalha, contudo, é uma sogra que se intromete mais do que devia, porque ela é a maior "mãe-galinha" do zodíaco e, portanto, estará sempre atenta ao mínimo ataque às suas crias. Estará desde logo disponível para gostar de si - a não ser que você surja na vida do seu amado filho (ou filha) numa circunstância que ela considere condenável, como após um divórcio de alguém de quem ela gostava ou se você tem uma maneira de ser mais independente, que ela não aprova. Por ser tão protetora, acabará até por interferir na sua própria vida, pois passa a tratá-lo (a) como se também fosse sua mãe. Esta é a sogra que decide aparecer para jantar sem ser convidada e que amua se não vai convosco de férias... para o Caribe.

Leão

Como em tudo o resto na sua vida, a sogra Leão não é fácil, mas também não é difícil - precisa de ser conquistada "com jeitinho". Ela é muito exigente, e ficará encantada se a pessoa que o filho (ou filha) escolheu se distinguir por algum motivo, quer seja a sua beleza, a sua profissão, a sua família... Ela tem uma presença autoritária e, portanto, não irá desfazer-se em sorrisos no primeiro encontro. Na verdade, estará a escrutiná-lo minuciosamente. Com o tempo, se conseguir conquistar a sua confiança, terá nela um grande apoio, pois irá ajudar-vos sempre que precisarem - desde que saibam reconhecer devidamente a sua preciosa ajuda. Evite entrar em atrito com ela e jamais ponha em causa a educação que deu aos seus filhos. Poderá ter, também, de fechar os olhos a uma ou outra reprimenda mais severa que ela faz aos netos, educando-os como se eles não tivessem pai nem mãe. Esta sogra mantém sempre um grande nível de independência, pelo que não sobrecarregará os filhos, mas exigirá muita atenção - uns miminhos e elogios afagam-lhe o ego e ajudam a preservar o seu bom humor.

Virgem

Esta sogra pode não mostrar boa-cara durante os primeiros tempos, mas é facilmente conquistada porque na verdade só deseja o melhor para os seus filhos, aceitando as suas escolhas. Chegará mais rapidamente ao seu coração se você tiver uma personalidade discreta e se mostrar uma pessoa muito organizada - aliás, se ela perceber que a vida do filho, ou filha, melhorou desde que está consigo, terá nela uma boa amiga. Se, por outro lado, você tem um estilo de vida mais alternativo e a sua vida não prima pela organização, conte com sorrisos amarelos e críticas - mais ou menos mordazes - constantes. É provável que ela vos convide para irem almoçar ou jantar a sua casa com frequência, ou para tomar conta dos netos. Fará tudo sozinha, à sua maneira, não deixando de se lamentar uma ou outra vez em como tem muito trabalho...

Balança

Esta é aquela sogra que o recebe com um sorriso - mas não se iluda, pois ela está a pô-lo à prova. Aprecia genros e noras elegantes e educados, como ela própria, e abomina discussões, escândalos e confusões. Evita envolver-se demasiado na vida dos filhos, mas gosta de sentir que tem um certo domínio sobre eles. Saberá, com uma subtileza inigualável, manter-se a par de tudo o que se passa e acaba sempre por convencer-vos a fazer exatamente aquilo que ela queria. Mantém uma boa relação com os netos, mas entende que se já criou os seus filhos não tem de sacrificar os chazinhos com as amigas ou as suas idas ao cinema por mais ninguém. A sogra Balança apreciará que lhe ofereça pequenos agrados, como um bom perfume, ou um ramo de flores, e sentir-se-á conquistada pela sua simpatia e pela atenção a datas importantes e às suas preferências alimentares, por exemplo.

Escorpião

Como já seria de prever, Escorpião é uma das mais temíveis sogras do Zodíaco. Ela não se deixa conquistar facilmente, e pode muito provavelmente montar-lhe algumas "armadilhas" nas primeiras vezes em que se encontrarem, para perceber se você está à altura da sua amada cria e se tem "fibra" suficiente para construir uma família - algo que ela muito valoriza. Deixa-se conquistar se perceber que o amor que sente pelo filho (ou filha) dela é sincero e inquebrável - a lealdade, a honestidade e a sinceridade conquistam-na. Nunca lhe minta! Além de perceber de imediato, ela jamais voltará a confiar em si. Uma vez conquistada, no entanto, esta sogra é um oásis no deserto. Evitará incomodar-vos e estará sempre pronta para vos ajudar, sendo especialmente motivadora em períodos de crise. Que ela não desconfie, no entanto, que alguma coisa não está bem entre vós, pois quando sente os seus filhos em perigo (real ou apenas criado na cabeça dela), não se poupará a conjeturas maquiavélicas para "vingar" o seu sofrimento.

Sagitário

Esta é a sogra que se mostra moderna, divertida e muito acessível. Cria facilmente empatia com os namorados e namoradas dos seus filhos, com quem mantém uma relação de camaradagem. Dificilmente imporá a sua presença, pois mantém um estilo de vida independente - mas é provável que de vez em quando tenham de a ir salvar de apuros, pois ela tem uma certa tendência para se envolver em confusões. Por outro lado, nem tudo são rosas. esta é a sogra que acha que tem sempre razão e que sabe, de longe, fazer as coisas melhor do que você. "Não é assim que se faz..." é uma das frases que mais pode ouvir da sua boca. Tentará convencê-lo dos seus pontos de vista e levará a mal se as suas opiniões não forem devidamente valorizadas - e seguidas. Não gosta de mentalidades retrógradas, porque sempre educou os filhos com uma forte noção de liberdade e de individualidade, e abomina qualquer tipo de mentira.

Capricórnio

Esta sogra mantém-se à distância tanto quanto possível. Mesmo que viva duas ruas acima da vossa, o mais provável é que passem meses sem a ver. Mas não se deixe enganar - ela estará sempre a controlar, à distância. É bastante conservadora e tradicionalista, desejando que os seus filhos tenham uma vida estável, sólida e, tanto quanto possível, digna de admiração (e até capaz de suscitar alguma inveja). Evite mostrar-se demasiado à vontade com ela e não procure ter uma grande cumplicidade logo nos primeiros encontros. Ela conquista-se com o passar do tempo e com as suas ações - quanto mais demonstrar que assegura ao filho (ou filha) dela uma vida feliz - e séria - mais pontos subirá na sua consideração. Não gosta de pessoas que vivem com a cabeça na Lua, porque tem os pés bem assentes na Terra. Uma profissão estável, um bom emprego, casa própria e uma vida familiar equilibrada conquistam mais depressa a sua simpatia.

Aquário

Esta é uma das sogras mais "cool" do Zodíaco, porque mesmo como mãe ela é muito independente e liberal. Aceitará o genro ou nora seja qual for a sua profissão, etnia, raça, ou caraterísticas específicas pessoais. Aliás, até é apreciadora da diferença, deleitando-se com a oportunidade de ter na sua família uma pessoa de outra cultura, com quem pode aprender outras formas de viver e que lhe traga mais oportunidades para viajar. Gosta de ter uma boa relação de camaradagem com os filhos, noras e genros, mas não conte com ela como babysitter dos netos pois, embora os adore, tem uma vida demasiado ocupada e não gosta nada de ter de abdicar dos seus projetos e ações de voluntariado para ficar em sua casa num fim-de-semana... Desde que sinta que os seus filhos estão felizes e são tratados com respeito estará sempre tudo bem para ela.

Peixes

Reservada e desconfiada, a sogra Peixes irá mostrar-se simpática e afável, mas levará algum tempo até se deixar conquistar. Como é muito apegada aos filhos, tende a usar a sua intuição - quase sempre infalível - para perceber se você é uma pessoa de confiança. Quanto mais conversar com ela sobre si próprio - de uma forma honesta, sincera e natural - mais facilmente a cativará, pois ela precisa de sentir que tem um laço emocional criado. É muito sensível aos problemas dos outros, e portanto se gostar de si irá preocupar-se com os seus problemas como se fosse sua mãe. Estará sempre disponível para ouvi-lo e para aconselhá-lo. Tem um coração generoso e prontifica-se para ficar com os netos, com os cães e gatos que vocês acolheram...