Todos temos traços de personalidade que nos distinguem dos demais, mas o signo em que o Sol se encontrava no momento do nosso nascimento indica alguns traços que afetam a maior parte das pessoas que nasceram sob essa influência. Todos os signos do Zodíaco (e todas as pessoas, seja qual for o seu signo) têm facetas secretas da sua personalidade e têm caraterísticas que procuram não revelar a ninguém. Poderá, ou não, identificar-se com aquilo que é a seguir apresentado para o seu signo. Será que é o seu segredo mais bem guardado?

Carneiro

O nativo de Carneiro típico tem uma necessidade constante de liderar qualquer grupo ou situação em que se encontra. Se não está ao comando, fará tudo o que puder para depressa assumir a liderança da situação. E esse é um segredo que não confessa a ninguém. Procure relaxar um pouco e aprenda a confiar na liderança dos outros.

Touro

Embora seja conhecido pela sua teimosia e seja difícil fazê-lo mudar de opinião, o nativo de Touro tem um fraquinho - bastante forte - por coisas bonitas. Por isso, um ramo de flores, uma joia, um perfume podem fazê-lo ceder. Atenção, não é que se deixe comprar, mas é conquistado por aquilo que cativa os seus sentidos e apela à sua sensibilidade - o que pode até nem passar por bens materiais.

Gémeos

Gémeos sabe sempre convencer os outros a respeito do seu ponto de vista, mesmo que diga aquilo que você quer ouvir e, mal você vira costas, diga precisamente o contrário do que acabou de dizer. O seu maior segredo é que tem dificuldade em controlar o que diz, pelo que é importante habituar-se a pensar um pouco antes de falar e em procurar que as suas palavras reflitam amor e bondade.

Caranguejo

É extremamente sensível e por esse motivo facilmente se sente esgotado ao fim do dia. O seu segredo é que não só interioriza tudo o que lhe dizem e fazem, mas também assume e interioriza as emoções dos outros. Por isso, é muito importante que aprenda a dar tempo a si próprio para lidar devidamente com as suas emoções e libertar qualquer sentimento tóxico que esteja dentro de si.

Leão

É muito atraente e sedutor, e não permite que ninguém interfira no seu caminho. Quando quer algo ou alguém, não desiste até que o conquiste. Por isso, se estiver com alguém que considera um parceiro para a vida, é provável que termine constantemente a relação e que a retome até conseguir perceber aquilo que realmente quer. Mas isso é segredo...

Virgem

É uma pessoa honesta e digna de confiança, sendo fácil aos outros darem-se bem consigo. Mas tem um segredo que não revela a ninguém: muitas vezes recusa convites para sair e para estar com os amigos só para poder passar tempo de qualidade sozinho em casa. É que prefere esperar para estar com os seus amigos sem ter de lidar com os amigos dos amigos e mais uns quantos conhecidos que aparecem de surpresa...

Balança

É uma pessoa muito racional e equilibrada, procurando tratar sempre todos com justiça. Por vezes interpretam-no como sendo frio, mas a verdade - e o seu segredo - é que prefere ouvir o que a cabeça lhe diz, mesmo que ela contradiga o seu coração.

Escorpião

É muito intenso e apaixonado, procurando sempre a verdade e tendo um talento especial para detetar mentiras. Contudo, o seu pior segredo é que a sua paixão se foca por vezes em emoções negativas, como a obsessão e o ciúme.

Sagitário

Detesta sentir-se de pés e mãos atados. Está sempre pronto a deixar tudo e partir à aventura assim que surge essa oportunidade, o que faz com que seja difícil para si manter-se preso a um compromisso, e esse é o seu maior segredo.

Capricórnio

É extremamente focado nas suas metas, e termina tudo aquilo que começa, mesmo que isso lhe leve mais tempo do que tinha inicialmente previsto, e sem que o diga aos outros. Apesar de ser extremamente ambicioso, é importante que adicione a sua família e o seu par à sua lista de prioridades, para que a sua vida não se centre exclusivamente no trabalho.

Aquário

Embora não o demonstre, é uma pessoa muito sensível. Tem um amor profundo pela Humanidade, mas não sente necessidade de expressar os seus sentimentos de forma "lamechas". Outro dos seus segredos é que no fundo adora ser "o estranho" do seu grupo de amigos.

Peixes

Tem uma alma poética e é uma pessoa profundamente artística. Adora todo o tipo de atividades criativas, as artes e a expressão. O seu maior segredo é que é frequente ficar perdido na sua imaginação durante longos períodos de tempo, mas isso é algo que não consegue evitar. A sua mente oferece-lhe cenários tão espantosos!