De uma maneira geral, sentimo-nos melhor com pessoas de determinados signos, que são mais compatíveis com o nosso. É frequente darmo-nos bem com pessoas do nosso signo, pois temos maior facilidade em conhecê-las e em compreender as suas atitudes. Pode, contudo, haver também maior propensão para conflitos, precisamente devido às semelhanças de personalidade. Encontramos maior conforto, compreensão e amparo com nativos de signos que pertencem ao mesmo Elemento que o nosso, pois têm os mesmos gostos e preferências e agem de maneiras semelhantes.

Conheça os melhores amigos de cada signo!

Carneiro

Carneiro é muito ligado aos seus amigos, por vezes até mais do que ao seu parceiro, pois para ele a amizade é para toda a vida. Leal e sincero, diz sempre o que pensa e não consegue ficar calado se o seu amigo está a sofrer ou a fazer algo que, aos seus olhos, está errado. Gosta de liderar o grupo de amigos, sendo sempre o primeiro a desafiar os amigos para uma saída, uma ida a uma festa ou uma nova aventura.

Os seus melhores amigos são os mais aventureiros: Leão, Sagitário, Gémeos, Aquário, Balança, Escorpião

Tem mais dificuldades na amizade com os mais sisudos: Virgem, Capricórnio, Caranguejo

Touro

Fiel e dedicado aos seus amigos, pode ser muito possessivo com eles, sentindo ciúmes quando entra um novo elemento no grupo. Gosta de manter os mesmos amigos ao longo de toda a vida, muitas vezes desde a infância. Adora reviver os bons momentos que passaram juntos, assim como gosta de convidar os amigos para jantar em sua casa ou de participar em grandes comezainas que lhes permitam estar todos juntos.

Os seus melhores amigos são os mais leais: Virgem, Capricórnio, Caranguejo, Escorpião, Peixes

Tem mais dificuldades na amizade com os mais voláteis: Aquário, Gémeos, Sagitário, Carneiro

Gémeos

Gémeos adora ter amigos, fazer novas amizades, conhecer pessoas em todas as partes do Mundo. Pode, no entanto, ser um pouco desligado, no sentido em que se esquece frequentemente dos aniversários dos seus amigos e até daquilo que tinham combinado. No entanto, quando um amigo está em apuros ou a atravessa uma situação difícil pode sempre contar com ele. E quando se trata de planos de última hora, Gémeos também é o melhor amigo do Mundo!

Os seus melhores amigos são os mais interessantes mentalmente: Aquário, Balança, Carneiro, Sagitário, Leão

Tem mais dificuldades na amizade com os mais aborrecidos: Virgem, Capricórnio, Touro

Caranguejo

Caranguejo a-d-o-r-a os seus amigos. Pode ser, contudo, um amigo "cola", daqueles que fica melindrado se os amigos não lhe telefonam com frequência, que fica sentido (mas nunca o admite, nem tão pouco procura os amigos para lho dizer) se não é informado a respeito de um acontecimento importante na vida dos seus amigos ou se é a última pessoa a saber de um casamento, uma gravidez, um novo amor. Gosta de miminhos, presentinhos, surpresas e muitos, muitos abraços. Se gosta de ser mimado, Caranguejo é o melhor amigo que pode ter.

Os seus melhores amigos são os mais dedicados: Touro, Virgem, Capricórnio, Peixes, Escorpião

Tem mais dificuldades na amizade com os mais esquivos: Aquário, Sagitário, Carneiro.

Leão

Leão gosta de ser o centro das atenções no seu grupo de amigos. Tal como acontece com Caranguejo, fica muito ofendido se não está a par das novidades, mas Leão não hesita em ir pedir satisfações e deixa muito claro que considera um ultraje não ter sido devidamente informado sobre qualquer acontecimento importante na vida dos seus amigos. É um dos que mais desafia o grupo para festas, jantares e saídas, mas também é um dos primeiros a dar o seu auxílio sempre que um amigo precisa - aliás, nem tem de pedir. Leão é muito generoso, afetuoso e protetor com os seus amigos.

Os seus melhores amigos são os mais estimulantes: Balança, Aquário, Carneiro, Sagitário, Gémeos

Tem mais dificuldades na amizade com os mais teimosos: Escorpião, Touro, Capricórnio.

Virgem

Virgem é muito criterioso em relação aos seus amigos. Como tem dificuldade em dar-se a conhecer a pessoas novas e não se deixa impressionar facilmente, este é um dos signos que mantém o seu núcleo de amigos chegado ao longo de toda a vida. Para conquistar a sua amizade, é fundamental mostrar-lhe que é digno da sua confiança. Prefere as pessoas que não dão nas vistas, que são pontuais, dedicadas e honestas.

Os seus melhores amigos são os mais fiéis: Touro, Capricórnio, Escorpião, Peixes, Caranguejo

Tem mais dificuldades na amizade com os mais inconstantes: Gémeos, Aquário, Sagitário

Balança

Balança tem, ao longo de toda a sua vida, muitos amigos. As suas amizades podem ser, no entanto, passageiras, porque como ele é por natureza muito cativante e comunicativo tem grande facilidade em conhecer pessoas e em fazer novos amigos, sendo depois difícil conseguir gerir a sua atulhada agenda social. Todas as pessoas gostam da sua companhia, porque ele é elegante em todas as situações, divertido sem roubar as atenções, gracioso e bem-disposto em qualquer contexto. Pode levar os amigos à loucura, ainda assim, porque a pontualidade não é o seu forte, e as suas eternas indecisões também não agradam aos signos mais práticos.

Os seus melhores amigos são os mais sedutores: Leão, Sagitário, Carneiro, Gémeos, Aquário

Tem mais dificuldades na amizade com os mais asfixiantes: Caranguejo, Peixes, Capricórnio

Escorpião

Escorpião é aquele amigo... que ninguém quer ter como inimigo. Ele é muito intenso, dedicado e apaixonado pelos seus amigos - que são muito poucos, na verdade, o que é algo de que ele se orgulha. Apenas os seus "eleitos" têm direito à sua amizade, e esta é uma das amizades mais fortes do Zodíaco, pois Escorpião é capaz de dar a vida por aqueles que ama. Para conquistar a sua amizade é essencial respeitar a sua vontade - nunca tente manipulá-lo, ele abomina pessoas que subestimam a sua capacidade - e gostar dele como ele é, com as suas falhas e os seus defeitos. Para além disso, ele gosta de pessoas genuínas, sinceras e frontais, que não tentam imitar ninguém.

Os seus melhores amigos são os mais verdadeiros: Capricórnio, Virgem, Touro, Carneiro, Caranguejo, Peixes

Tem mais dificuldades na amizade com os mais irritantes: Aquário, Leão, Balança

Sagitário

Sagitário é o amigo que todos adoram. Sim, ele é um eterno adolescente. É verdade que também não prima pelo sentido de responsabilidade - mas JAMAIS falha a um amigo. Leva a amizade muito a sério (às vezes até mais a sério que o amor), e é profundamente leal aos seus amigos, embora pareça por vezes um pouco desligado. É que ele faz novos amigos em cada sítio, e apaixona-se facilmente pelas pessoas, aborrecendo-se delas logo que passa a novidade. Não faz por mal... é que o Mundo é tão vasto!

Os seus melhores amigos são os mais loucos: Carneiro, Aquário, Balança, Gémeos

Tem mais dificuldades na amizade com os mais lamechas: Caranguejo, Virgem, Peixes

Capricórnio

Capricórnio tem, regra geral, poucos amigos. Mas os que tem... são daqueles mesmo bons. As suas amizades levam tempo a construir, pois ele não dá confiança a qualquer pessoa nem tem qualquer problema em estar sozinho. É conquistado pelas pessoas sinceras, puras e carinhosas, principalmente aquelas que sabem ver além da dura couraça que ele exibe e que não se deixam amedrontar pela sua aparente frieza. As suas amizades são duradouras, é capaz de ter apenas dois ou três amigos, mas com quem pode contar e que o acompanham desde a infância até à terceira idade. É que, tal como tudo o resto na sua vida, o mais importante para Capricórnio não é a quantidade, mas sempre a qualidade.

Os seus melhores amigos são os que ficam com ele até ao fim: Touro, Virgem, Escorpião, Caranguejo, Peixes

Tem mais dificuldades com os que hoje dizem sim, amanhã dizem talvez: Gémeos, Balança, Aquário

Aquário

Aquário, se pudesse, era amigo de toda a gente. Adora pessoas, adora conhecer pessoas, é fascinado pela mente humana, pela diversidade étnica, pela mistura cultural, pela aventura... Mas não se prende. Aquário é dedicado e leal aos seus amigos, muito mais que aos seus amores e até do que à sua família. Mas perdoem-lhe as ausências, os afastamentos, os silêncios, e jamais lhe cobrem onde andou, porque não disse nada... Ele é pela liberdade, e para ele todos somos irmãos. A sua amizade é o seu amor universal por todos os seres. Livre, sem amarras nem cobranças.

Os seus melhores amigos são os mais divertidos: Gémeos, Sagitário, Carneiro, Leão, Balança

Tem mais dificuldades na amizade com os que mais cobram: Caranguejo, Escorpião, Peixes

Peixes

Peixes é tímido e por isso não faz amigos com facilidade. Contudo, encanta-se com as pessoas que são simpáticas e atenciosas consigo, sendo extremamente preocupado com os seus amigos (por vezes até demais!), muito carinhoso e dedicado. Este é aquele amigo mais caladinho, mas que sente sempre que alguém está em baixo, a precisar de desabafar ou simplesmente mais triste. Pode ser um tanto pessimista, alarmando o grupo quando antevê tragédias. Quando está bem-disposto, é uma companhia muito harmoniosa e agradável.

Os seus melhores amigos são os mais protetores: Touro, Escorpião, Capricórnio, Virgem

Tem mais dificuldades na amizade com os que o intimidam: Aquário, Carneiro, Balança