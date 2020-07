Este movimento astrológico pode trazer grandes mudanças à vida dos nativos de alguns signos, que serão especialmente afetados pela passagem de Marte por Carneiro. Saiba quais são estes signos e que mudanças estão a caminho.

Marte representa, a nível astrológico, o impulso dinâmico, o fogo interior que nos incendeia, as paixões que nos movem, as lutas que cada um de nós escolhe enfrentar. A posição de Marte no Mapa Astral de cada pessoa indica de que forma lida com as pulsões interiores, que tipo de parceiro o atrai e seduz, como lida com a sua própria agressividade e que tipo de questões a fazem lutar. O signo e a Casa Astrológica em que cada pessoa tem Marte no seu Mapa Astral indicam quais são as suas maiores paixões, em que áreas da sua vida tenderá sempre a lutar em vez de se deixar ficar à mercê das circunstâncias e também qual é o tipo de relacionamento que instintivamente procura e prefere. Num estudo da compatibilidade amorosa entre duas pessoas, as posições de Marte no Mapa Astral de cada uma indicam o potencial do relacionamento do ponto de vista da atração, da química sexual, da harmonia que podem desenvolver ou, pelo contrário, indica que atritos terão de enfrentar.

Sempre que um trânsito de Marte afeta diretamente os nossos planetas pessoais, sentimo-nos impacientes e ficamos mais exigentes em relação aos outros, a nós próprios ou às situações. Marte influencia-nos fazendo-nos agir, reagir, responder de forma ativa ao que a vida nos apresenta. Se as circunstâncias nos impossibilitam de partir para a ação, os trânsitos de Marte tendem a deixar-nos frustrados, revoltados, tensos - o que, por sua vez, acaba muitas vezes por nos fazer (re)agir.

A passagem de Marte por Carneiro, na segunda metade de 2020, é bastante especial porque, em primeiro lugar, será demorada: uma vez que ficará retrógrado entre setembro e novembro, Marte acabará por permanecer em Carneiro durante seis meses, até janeiro de 2021, o que sem dúvida causará mossa na vida da maior parte das pessoas. Por outro lado, uma vez que Carneiro é o signo de que Marte é regente, quando se encontra neste signo este planeta "sente-se em casa", expressando de forma mais clara e inequívoca a sua energia. Marte em Carneiro é explosivo, apaixonado, arrojado, destemido. É, também, irascível, facilmente incendiado, impaciente e muito impulsivo.

De acordo com a relação que cada signo do Zodíaco tem com Carneiro e com os aspetos que Marte forma à medida que vai transitando por este signo, alguns signos irão sentir esta influência de forma mais marcante do que outros. E, porque as paixões são uma das principais esferas de ação de Marte, este trânsito planetário pode trazer grandes mudanças à dinâmica dos relacionamentos e à vida sentimental de alguns signos do Zodíaco.