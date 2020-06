De um modo geral, os 3 casais que constroem relacionamentos mais duradouros são:

Touro e Virgem

Ambos são signos do Elemento Terra e como tal vivem para construir algo. Nenhum deles se envolve num relacionamento de ânimo leve nem cede a impulsos, ambos medem longamente os seus sentimentos e as certezas que podem obter de uma relação antes de avançarem.

Quando assumem um compromisso, fazem-no de forma séria e procuram sempre mantê-lo. Mesmo quando enfrentam dificuldades, jamais ponderam desistir da relação, pois a família e o património que conseguem construir como casal são, para eles, a sua razão de viver.

Caranguejo e Escorpião

Este é o casal que se funde num só, que vive numa relação de total entrega e com uma intensidade que afugentaria outros signos do Zodíaco. Ambos são regidos pelo Elemento Água e, como tal, não receiam a profundidade emocional. Ambos procuram uma relação de total cumplicidade e, quando se encontram, sentem que o seu amor é mágico e especial.

São ambos temperamentais e propensos a mudanças de humor, pelo que sabem compreender-se e respeitam-se mutuamente. Constroem uma família muito afetuosa e são extremamente apegados aos filhos, tendo um forte instinto de proteção para com eles. Não gostam de intromissões na sua vida privada e frequentemente optam por viver mais fechados na sua família do que conviver com outros casais.

Gémeos e Balança

São signos do Elemento Ar o que, por si só, não auspiciaria um relacionamento duradouro. Ainda assim, tendem a basear a relação na amizade e no companheirismo logo desde o início e, a não ser que haja influências muito dissonantes nos seus Mapas Astrais, tendem a conseguir manter sempre o respeito mútuo, aceitando-se como são, sem quererem impôr a sua vontade ao outro.

São ambos muito sociáveis, o que faz com que mantenham sempre uma vida social ativa, que ajuda a oxigenar a relação. Gostam de sair, jantar fora, ir ao cinema e fazer experiências diferentes. Desfrutam verdadeiramente da companhia um do outro, o que faz com que se mantenham juntos pela vida fora, e com que frequentemente digam, do outro: "Ele é o meu melhor amigo!"