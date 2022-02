Com um temperamento impulsivo, o Tigre reage aos estímulos com emoção e entrega, mas pode perder a calma com alguma facilidade. Prepare-se para o novo ano Chinês conhecendo melhor a personalidade amorosa do seu signo!

Como ama cada signo chinês?

Rato

O nativo de signo Rato é afetuoso, charmoso e encantador. A nível sexual gosta de ter liberdade para experimentar novas aventuras, mas procura um romance sólido. É mais compatível com Dragão e Macaco.

Boi

Leal, equilibrado e firme, ainda que possa ser ciumento, e sabe proporcionar momentos inesquecíveis à pessoa amada. Na relação sexual pode ter alguma reserva inicial. É mais compatível com Galo e Serpente.

Tigre

O Tigre é romântico, sincero e muito passional. A nível sexual é ardente, sendo conquistador e aventureiro. É mais compatível com Cão e Cavalo.

Coelho

O Coelho tem elegância e procura alguém que lhe transmita paz. Sexualmente tem uma certa atração pelo fruto proibido. É mais compatível com Cabra e Porco.

Dragão

Extravagante, radioso e vibrante, gosta de dar nas vistas. A conquista estimula-o, os desafios atraem-no. Sexualmente é versátil e imaginativo. O perigo excita-o. É mais compatível com Rato e Serpente.

Serpente

Intenso e misterioso, transmite segurança, mas pode ser muito possessivo. Sexualmente é dedicado, esforçando-se ao máximo para dar prazer ao seu par. É mais compatível com Boi e Galo.

Cavalo

Tem elegância e bom gosto, conquista facilmente e não passa despercebido. Sexualmente gosta que o surpreendam. É mais compatível com Tigre e Cão.

Cabra

É bastante sensível, carinhoso e romântico, e vive em busca da alma-gémea. Sexualmente gosta de se deter nos preliminares e aprecia que o seu par lhe faça muitos elogios. É mais compatível com Coelho e Porco.

Macaco

É um sedutor fogoso e dá muita importância à vida sexual; quanto aos afetos, tende a camuflar o que sente. Sexualmente é impulsivo, gosta de provocar o parceiro, e o sentido de humor é para ele um afrodisíaco. É mais compatível com Dragão e Rato.

Galo

O Galo é seguro de si, muito charmoso, e sabe alimentar a paixão. Sexualmente gosta de dominar na relação, é atencioso e cativante. É mais compatível com Boi e Serpente.

Cão

Muito sensível e fiel, é dedicado, procura honestidade e precisa que lhe deem segurança. Sexualmente dá atenção a todos os pormenores, aprecia a troca de carinhos e os momentos de cumplicidade a dois. É mais compatível com Tigre e Cavalo.

Porco

Durante a juventude pode ser muito namoradeiro, mas quando se apaixona é fiel e leal. Sexualmente é muito sensível, erótico e envolvente. É mais compatível com Coelho e Cabra.

Saiba qual é o seu signo Chinês:

Rato

1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 2020

Boi

1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 2021

Tigre

1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 2022

Coelho

1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011

Dragão

1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012

Serpente

1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013

Cavalo

1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014

Cabra

1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015

Macaco

1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016

Galo

1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017

Cão

1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018

Porco

1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019