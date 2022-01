A celebração do novo ano chinês é móvel, pois segue o calendário lunar: o novo ano é celebrado sempre na segunda Lua Nova após o Solstício de inverno. Este ano, o novo ano começa a 1 de fevereiro (a primeira Lua Nova depois do Solstício de inverno ocorreu a 2 de janeiro e a segunda chega a 1 de fevereiro).

Cada ano chinês é atribuído a um dos doze animais que, segundo a lenda, acorreram à chamada de Buda. Este ano é atribuído ao Tigre e, para além do animal regente, cada ano tem também a influência especial de um dos cinco Elementos considerados pelos chineses (Água, Terra, Fogo, Madeira e Metal). Este ano está associado ao Elemento Água e à polaridade Yang, que diz respeito à energia masculina, de ação.

O Tigre carateriza-se pela sua garra, coragem e ousadia, sendo também impulsivo e apaixonado. Sob a sua influência, somos ajudados a ir em busca da conquista de metas elevadas e avançar com projetos ambiciosos. Embora haja o risco de cair num excesso de impulsividade, porque o Tigre tende a precipitar-se e a agir sem avaliar devidamente as consequências dos seus atos, esta energia ajuda a desbloquear situações que estavam paradas, sendo bastante favorável para arregaçar as mangas e deitar mãos à obra, dinamizando tudo aquilo que desejamos ver ganhar vida.

Embora a vida profissional seja especialmente favorecida sob esta influência, até porque, para os orientais, a água está associada à riqueza e à abundância, também a vida afetiva beneficia com esta regência, sendo um bom ano para vencer medos e quebrar padrões antigos que nos limitavam.

É preciso ter algum cuidado, ainda assim, porque os relacionamentos que começam no ano do Tigre tendem a ser muito apaixonados, mas podem consumir-se depressa devido ao facto de serem explosivos e demasiado impetuosos.

O Ano do Tigre pode trazer alguma instabilidade e mudanças inesperadas no setor financeiro, principalmente no que diz respeito a estruturas sólidas e a situações que se arrastam há muito tempo. Está favorecida a criatividade, mais do que a segurança e a estabilidade. É um bom ano para apostar em novos projetos, mas não para correr riscos. É bom para delinear estratégias e avançar, mas assegurando sempre que temos um plano de recurso.

Para tirar o melhor proveito da energia deste ano, saiba estar atento a tudo o que se passa à sua volta e, como um felino estuda a sua presa, avance só quando sentir que é o momento certo. Uma vez que este ano é regido pelo Elemento Água, a intuição está em destaque e será fundamental para fazer as escolhas mais acertadas. Saber aguardar pelas oportunidades certas e fluir com o curso que a vida nos vai apresentando ajudar-nos-á a ir mais longe.

A nível de saúde, aprenda a gerir melhor os recursos da sua energia, pois há maior risco de desgaste.

Previsões para cada signo chinês:

RATO

O ano do Tigre pode deixá-lo mais agitado e nervoso, fazendo com que se sinta com os nervos à flor da pele. Tanto pode cair em excessos de impulsividade como pode, por outro lado, tender a isolar-se por sentir-se incompreendido. Este ano pode apresentar-lhe alguns desafios nem sempre fáceis de gerir, já que a natureza do Tigre é bastante diferente da sua. Procure ser flexível e não permita que o medo o paralise.

BOI

Mantenha um estilo de vida saudável, porque pode sentir-se mais vulnerável neste ano no que diz respeito à saúde, sendo necessária uma atenção constante que permita superar de forma positiva os desafios. Estará mais favorecido a nível profissional e pode receber boas oportunidades de trabalho ou ver os seus esforços serem recompensados. No domínio afetivo tenderá a manter a estabilidade e, se está só, pode encontrar alguém especial durante este ano.

TIGRE

Sendo o seu ano, estará mais empenhado na conquista das suas metas e a sua autoconfiança vai ajudá-lo a destacar-se em todas as áreas. Tenderá a ter mais energia e dinamismo e conseguirá, graças à sua ousadia e determinação, abrir portas importantes. Tenha apenas em atenção a sua saúde, já que o excesso de atividade pode facilmente deixá-lo mais desgastado, e crie hábitos diários que o ajudem a descomprimir para que o stresse não lhe traga problemas. Este ano é bastante promissor para a sua carreira, trazendo boas surpresas à vida financeira. Evite, nas relações pessoais, agir de forma intempestiva.

COELHO

Sentir-se-á mais motivado para perseguir os seus sonhos e empenhado nas suas conquistas, o que lhe traz a possibilidade de concretizar metas que há muito acalentava. Mantenha uma postura prudente, para que o excesso de confiança não o faça perder boas oportunidades. A nível afetivo pode ter boas novidades, já que tenderá a conhecer novas pessoas e, através delas, podem surgir novos relacionamentos amorosos. Na vida profissional conseguirá avançar de forma muito positiva e sentirá que o seu empenho é valorizado. A nível de saúde, evite cometer excessos alimentares pois está mais sensível a nível digestivo.

DRAGÃO

A energia do ano do Tigre pode desafiar a sua autoridade e apresentar-lhe algumas provas, especialmente em assuntos que dizem respeito ao seu poder e à sua autoridade. Procure manter uma postura atenta e evite querer impor as suas ideias à força, pois elas enfrentarão algumas oposições. Nem sempre estará seguro em relação ao caminho que deve seguir, especialmente a nível profissional, por isso seja constante nas suas ações e evite riscos desnecessários. A nível amoroso, tenderá a atrair aquilo que projeta, o que pode colocá-lo num relacionamento tempestuoso com alguém que é muito parecido consigo. Mantenha a estabilidade num relacionamento já existente e evite criar atritos por questões triviais do quotidiano. A nível de saúde, esteja mais atento aos sinais do seu corpo e evite, principalmente, tudo o que prejudica o sistema nervoso e o coração.

SERPENTE

Este ano pode ser bastante exigente para si, o que tenderá a deixá-lo exausto e desanimado. Contrarie esta tendência focando-se em atividades que lhe trazem bem-estar e aposte apenas em projetos em relação aos quais já tem garantias de algum sucesso. Saiba ouvir a sua intuição e agir com sabedoria, pois nem sempre aquilo que lhe é apresentado neste ano corresponde às suas expetativas. Pode sentir-se menos voltado para a esfera afetiva, o que indica um período de maior recolhimento e introspeção. Fortaleça a sua saúde aumentando o tempo que passa ao ar livre. Este ano é, sobretudo, ideal para cuidar de si.

CAVALO

Conseguirá resolver algumas das situações que mais o preocuparam nos anos anteriores, já que estará enérgico e será capaz de enfrentar os desafios com maior determinação e garra. Profissionalmente estão favorecidas as atividades que se relacionam com o público ou que envolvem outras pessoas, uma vez que a sua capacidade de comunicação e o seu poder de persuasão estão enfatizados. A sua vida financeira pode ter um avanço considerável. A nível amoroso sentir-se-á menos favorecido e é possível até que se questione sobre o futuro de um relacionamento. Caso esteja só, tenderá a manter uma vida social animada, mas será difícil encontrar alguém que vá ao encontro das suas expetativas. Cuide melhor da sua alimentação, pois precisará de repor constantemente os seus níveis de energia.

CABRA

Neste ano que é governado pelo Elemento Água, há maior risco de se deixar levar pelos seus excessos emotivos, o que pode causar-lhe complicações ao nível da saúde. Combata o pessimismo e a tendência para sofrer por antecipação, já que a ansiedade será uma constante ameaça ao longo do ano. Procure manter os pés bem assentes na terra e, no domínio profissional, seja mais prudente nas suas escolhas e ações. Concentre-se nas suas tarefas e mantenha um ritmo de trabalho mais constante. Tem boas perspetivas de expansão profissional e pode, até, começar a trabalhar por conta própria. A sua vida afetiva pode passar por algumas mudanças bastante positivas, trazendo emoções muito fortes ao seu coração. Confie mais na sua capacidade e avance sem ter medo.

MACACO

Este ano será desafiante, mas, como a natureza do Macaco adora os estímulos e as novidades, sentir-se-á especialmente motivado e entusiasmado. A vida profissional pode exigir mais de si, já que pode ser confrontado com a competição com outras pessoas e terá de dar provas do seu valor. Cuide bem da sua vida financeira e não se comprometa com despesas de vulto, pois pode ter complicações a este nível. No domínio amoroso pode sentir necessidade de mudar, o que pode fazê-lo procurar um novo amor, se não tem par, mas a impulsividade pode fazer com que se envolva em paixões explosivas e que facilmente se desgastam. A sua saúde manter-se-á estável de um modo geral, mas proteja sempre a garganta e as vias respiratórias.

CÃO

Este ano vai ajudá-lo a superar algumas provas que se apresentaram difíceis no ano anterior e, de um modo geral, permitir-lhe-á conquistar maior estabilidade e exercer melhor o seu poder de decisão. A nível profissional pode ser convidado para integrar um projeto aliciante ou assumir uma posição de maior destaque, já que o ano do Tigre tende a dar-lhe projeção e visibilidade. Na esfera afetiva, conte com boas oportunidades, quer se trate de um novo amor, se está só, quer seja o ressurgimento da paixão num relacionamento que havia caído na monotonia. No domínio da saúde, combata o sedentarismo e mantenha-se em movimento, pois está mais suscetível a dores lombares e nas articulações.

GALO

O ano do Tigre oferece-lhe boas oportunidades para mostrar o que vale e para se destacar na esfera profissional, especialmente se trabalha no setor financeiro, na política, em Direito ou em qualquer área relacionada com os negócios ou se trabalha por conta própria. A nível afetivo também goza de uma boa proteção, o que lhe vai trazer momentos muito felizes com a pessoa amada e, se não tem par, a possibilidade de encontrar alguém que será bastante do seu agrado. No que diz respeito à sua saúde, seja mais prudente pois há maior risco de pequenos acidentes.

PORCO

O ano do Tigre pode trazer-lhe a possibilidade de concretizar um sonho antigo e de realizar desejos que há muito vinha a acalentar. A energia dominante vai ajudá-lo a simplificar a sua vida e a focar-se naquilo que é mais importante o que, por seu lado, lhe dará maior flexibilidade e capacidade de resposta às situações, eliminando tudo o que o atrapalha na conquista das suas metas. Na esfera sentimental, pode ter boas surpresas, deixe-se guiar pela sua intuição e confie no seu poder de sedução. No domínio profissional poderá ser recompensado pelo esforço que investiu em anos anteriores, sendo possível que haja uma mudança positiva nesta área. A nível de saúde será essencial manter a vigilância para evitar problemas e seguir uma rotina constante e equilibrada.