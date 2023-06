"Afinal, sou Capricórnio ou sou Aquário?", poderá questionar-se uma pessoa que nasceu a 20 de janeiro. Ou "nunca soube se sou Sagitário ou Capricórnio", dirá quem nasceu a 21 de dezembro. Porque é que isto acontece? Como saber que signo deve consultar no horóscopo?

Em primeiro lugar, convém explicar que o "signo" a que as pessoas normalmente se referem quando perguntam "De que signo és?" é o signo solar, isto é, o signo onde estava o Sol no dia em que a pessoa nasceu.

O Sol e os planetas do sistema solar descrevem as suas órbitas no Céu, e os primeiros Astrólogos definiram o Zodíaco como uma espécie de "cinto" que envolve a Terra, dividido em 12 signos.

Assim, o movimento do Sol, da Lua e dos planetas, quando vistos da Terra, faz com que vão "atravessando" o Zodíaco. No caso do Sol, ele leva um ano inteiro a descrever uma volta completa ao Zodíaco, permanecendo cerca de 30 dias em cada um dos doze signos - cada dia corresponde a um grau no Zodíaco (já que a Roda do Zodíaco é um círculo completo, com um total de 360º).

Nesta imagem vemos a Terra e o Sol, e o Zodíaco - a "roda" imaginária composta pelas 12 constelações, cada uma delas correspondente a um signo do Zodíaco.

Quando o Sol chega ao grau 30 de um signo, passa para o signo seguinte. Esta é a data de início de um novo signo do Zodíaco. Ao observarem que as passagens de cada signo ocorriam na mesma altura, os sábios Antigos fixaram as datas de início para cada signo:

Carneiro – 21 de março a 20 de abril

Touro – 21 de abril a 21 de maio

Gémeos – 22 de maio a 21 de junho

Caranguejo – 22 de junho a 22 de julho

Leão – 23 de julho a 23 de agosto

Virgem – 24 de agosto a 23 de setembro

Balança – 24 de setembro a 23 de outubro

Escorpião – 24 de outubro a 22 de novembro

Sagitário – 23 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes – 20 de fevereiro a 20 de março

Contudo, estas datas são aproximadas (e por vezes podem variar nos horóscopos, conforme o Astrólogo considerar serem mais corretas) porque o movimento dos planetas, e do Sol, não obedece às nossas "horas". Isto é, a entrada do Sol em cada signo varia de ano para ano, havendo um ou dois dias de margem, e tendo também em conta que o Sol não entra em cada signo logo à meia-noite de cada dia de transição.

Por exemplo, uma pessoa que nasceu a 23 de outubro de 1979, às 21:00, tem o Sol ainda em Balança (é de signo Balança), mas uma pessoa nascida no mesmo dia, 23 de outubro, mas de 1976, também às 21:00, tem o Sol já em Escorpião (é de signo Escorpião).

Assim, consultar o horóscopo, algo simples para a maioria das pessoas, pode não ser assim tão fácil para quem não sabe ao certo qual é o seu signo, como acontece com as pessoas nascidas nas seguintes datas:

20 e 21 de março - pode ser Peixes ou Carneiro

19 e 20 de abril - pode ser Carneiro ou Touro

20 e 21 de maio - pode ser Touro ou Gémeos

20 e 21 de junho - pode ser Gémeos ou Caranguejo

22 e 23 de julho - pode ser Caranguejo ou Leão

22 e 23 de agosto - pode ser leão ou Virgem

22 e 23 de setembro - pode ser Virgem ou Balança

23 de outubro - pode ser Balança ou Escorpião

22 e 23 de novembro - pode ser Escorpião ou Sagitário

21 e 22 de dezembro - pode ser Sagitário ou Capricórnio

19 e 20 de janeiro - pode ser Capricórnio ou Aquário

19 de fevereiro - pode ser Aquário ou Peixes

Então, como posso saber qual é o meu signo?

Se nasceu num dos dias de mudança de signo a única forma de saber, com exatidão, a que signo pertence é fazer o seu Mapa Astral, que é um "retrato personalizado do Céu do seu nascimento". Apenas através da sua data de nascimento completa, com dia, mês, ano, hora e local pode saber em que grau estava o Sol quando você nasceu, e em que signo.

E, na prática, como é que isso me afeta?

Na prática, as pessoas que nascem num dia de transição entre dois signos têm sempre influência de ambos, embora o signo em que está o Sol no seu Mapa Astral mostre a sua essência, a sua personalidade.

Uma pessoa que nasceu no dia 21 de março é Carneiro, mas tem uma personalidade diferente de uma pessoa que nasceu a 2 de abril, porque enquanto esta última data está distante de outros signos, a primeira ainda recebe muitas influências do signo Peixes, que filtra a sua personalidade de Carneiro, dando-lhe uma tónica diferente.

Independentemente de ser Gémeos ou Caranguejo, uma pessoa que tenha nascido no dia 22 de junho tem uma personalidade que combina caraterísticas de ambos os signos, pode ser mais tímida que um Gémeos comum, mas mais independente que outros Caranguejos, por exemplo. No entanto, "no momento da verdade", quando as situações nos exigem que mostremos realmente o que valemos, é sempre o signo onde está o Sol que se expressa. Por essa razão, as pessoas que nasceram em dias de transição muitas vezes surpreendem os outros, que os associam mais à personalidade de um dos dois signos e, numa discussão, numa situação de emergência, de tensão, ou de maior intimidade, se espantam ao vê-las de agir de outra forma, muito diferente.

Em Astrologia, chama-se Cúspide a este período de transição entre os signos, ou seja, aos últimos graus de um e aos primeiros de outro.