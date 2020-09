Em Outubro tudo fica mais agitado, solto, activo, mais visível, indisciplinado, podendo mesmo haver algum desconforto, stress, sensação de julgamento por parte dos outros ou mal entendidos pelo que pode parecer ser mas não é.

Continuamos com a energia do ano de terminar processos e colher frutos, pelo que poderei dizer que quem tem feito um trabalho eficaz vai poder mostrar-se e valorizar-se e todos os outros que deixaram coisas por resolver ou mal esclarecidas vão sentir o tal stress que falo no inicio deste texto.

É também um período para aprender com os antigos, com os exemplos de quem tem mais experiência de vida, mas sem dúvida um período para trabalhar a paciência em todos os sentidos.

Neste mês de outubro começa a fazer algo que nunca tenhas feito. Experimenta coisas novas. Explora novos talentos.

Procura espaços com árvores para dar uns passeios.

Alexandre Gama

www.alexandregama.com