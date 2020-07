Neste mês de Julho a energia vai estar mais inquieta, mais impulsiva, mais rápida, mais inconsequente.

Prepara-te para ver explosões ao teu redor, situações a mostrar faltas de controlo, ou a mostrar o que já existia mas estava camuflado.

Vai ser um mês tenso na generalidade e por isso desafio-te a aproveitar as situações para abrir a mente à inovação, para fugir da rotina e do padrão, para te reinventares.

Vamos aplicar literalmente a ideia de que se a vida me oferece limões devo fazer uma limonada, em vez de chorar pelo refresco de morango.

Este mês de julho serve para uma boa tomada de consciência de que nada temos e nada garantimos. Apenas podemos fazer a nossa parte e contribuir para um todo maior.

Lembro que apesar da vibração mensal continuamos num ano de finais de ciclo, de colher frutos, de cobrar faturas.

É como disse antes, um tornar consciente algo que estava escondido.

Podemos ser muito eficazes se nos abrirmos à nova experiência e forma de estar e se para além disso quisermos ou conseguirmos estar mais visíveis, sermos um exemplo, uma referencia.