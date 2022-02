Em Março continuamos no início, no ascendente deste ano 5 segundo a Astrologia do Ki das 9 Estrelas.

Mantém-se a intensidade energética, que nos proporciona uma reestruturação interna, uma revolução e uma adaptação aos novos desafios. Com esta qualidade energética, o empoderamento pessoal passa por estarmos ao serviço da Verdade Interior, ou pelo contrário, participamos em jogos de poder e de manipulação.

A escolha vai ser sempre individual, mas a intensidade e a força são para todos.

Durante o mês de Março temos a energia 1 ao centro, e esta situação pede atenção aos jogos de poder que podem surgir connosco e com o mundo.

Estes jogos de poder aparecem sempre por questões relacionadas com a imagem e a reputação.

Podemos viver um período mais indisciplinado e com alguns conflitos.

A energia deste mês pede-nos também para estarmos atentos aos assuntos dos nossos antepassados. Há que desbloquear, limpar e regenerar coisas antigas, aprender com o passado das gerações anteriores, e precisamos actuar com muita paciência pois estes assuntos podem deixar-nos desconfortáveis ou zangados.

A comunicação pode ser apaixonada mas também conflituosa e por isso mantenha-se alerta.

Recomendo neste mês que viaje mais vezes ao seu interior pois será mais fácil encontrar a paz e a cura no interior de cada indivíduo, do que no exterior ou nos outros.

Qualquer mudança será sempre consequência de trabalho interior.

Alexandre Gam

www.alexandregama.com