Em Maio de um ano 5 segundo a Astrologia do Ki das 9 Estrelas, mantém-se a intensidade energética do ano, que nos proporciona uma reestruturação interna, uma revolução e uma adaptação aos novos desafios. Com esta qualidade energética, o empoderamento pessoal passa por estarmos ao serviço da Verdade Interior, ou pelo contrário, participamos em jogos de poder e de manipulação.

A escolha vai ser sempre individual, mas a intensidade e a força são para todos.

Durante este mês de Maio temos a energia 8 ao centro que nos convida a um forte trabalho de tomada de consciência, que nos ajuda a ver o que estava oculto.

Precisamos neste mês de procurar mais conforto, segurança e estabilidade na nossa vida. Estreitamos relações com quem nos é mais querido, mas ainda assim pode haver alguma tensão ou vontade que os outros fossem como nós.

Lembre-se que nem todos gostam da mesma cor.

Sentimos necessidade de ter mais liberdade para colher frutos e desfrutar dos prazeres da vida.

Podemos sentir alguma tensão ou até conflitos com a autoridade ou com as referencias masculinas.

deve ter cuidado para não ser demasiado duro consigo próprio.

Se quiser saber mais sobre estes temas pode inscrever-se nos meus cursos ou workshops ou marcar uma consulta.

Alexandre Gama

www.alexandregama.com