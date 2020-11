Em novembro vamos ter surpresas, tomadas de consciência, revelações de informação que tem andado escondida ou disfarçada.

Continuamos com a energia do ano de terminar processos e colher frutos, e isso favorece o querer arrumar a casa e ir buscar assuntos que no passado foram deixados atrás das costas mas não resolvidos.

Esta fase obriga-nos mesmo a trazer para a luz e comunicar tudo o que pode ter ficado suspenso e escondido no passado.

É uma fase para trabalhar a consciência coletiva e procurar a nossa liberdade emocional para podermos juntos sonhar e projetar o futuro.

Cuidado para não nos desfocarmos do essencial e para tal devemos criar prioridades dos assuntos a tratar.

