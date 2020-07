Neste mês de Agosto a energia acalma e foca-se mais na base, na raiz, na estabilidade e na segurança dos mais variados assuntos das nossas vidas. É uma energia cuidada, atenciosa, pormenorizada e dedicada aos outros, podendo também contribuir para alguma sensação de inércia ou de estagnação.

Mantemos no entanto a vibração que nos tem acompanhado todo este ano de 2020 que é a energia de colher frutos, usufruir da qualidade da vida e do terminar com assuntos antigos, mas que neste mês vai dar mais enfoque aos assuntos relacionados com o nosso caminho de vida quer pessoal quer profissional.

Uma óptima fase para fazer mudanças estruturais na forma de estar na vida e também para nos podermos disponibilizar para uma vida mais espiritual..

Este mês de Agosto procura ambientes simples, leves, discretos, calmos e se tiveres alguma dúvida procura ir para perto da água e sentir a sua vibração de fluidez.

Alexandre Gama

www.alexandregama.com

