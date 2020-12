2020 foi um ano exigente e que em muito contribuiu para uma mudança de atitude perante a vida e as suas necessidades mais fundamentais.

Muitas relações sofreram abanões.

A casa foi um lugar de muitos sentimentos diferentes. Discórdia, medo ou ansiedade podem ter estado presentes.

Nesse sentido é importante dedicarmos algum tempo à limpeza e energização do nosso lar que em tantos dias teve de ser o verdadeiro escudo de protecção contra o inimigo invisível com o qual lidámos.

Seguem alguns rituais que poderá fazer para preparar o seu novo ano:

- Defumação de toda a casa - Numa lata de conserva ou outro pote, coloque pedaços de carvão, louro e a outras ervas como por exemplo arruda, alecrim ou sálvia. Coloque a arder e comece a passar por toda a casa, com especial atenção por cada canto da mesma. Enquanto o faz, coloque a intenção "Que este fumo, elimine tudo aquilo que precise de ser limpo e trasmute toda a energia de discórdia e desiquilibrio".

- "Borrifador do bem" - Num borrifador, coloque gotas de óleo de alfazema, 2 colheres de sopa de sal grosso e água (um litro). Borrifar o chão, e à distância, passar também nas paredes. Não há necessidade de secar ou limpar.

- Sal grosso - o cristal que todos temos. O Sal é um excelente aliado na hora de limpar ambientes.

Coloque um punhado num balde de água quente e limpe o chão de toda a a casa. No final, acenda um pau de incenso e uma vela branca, pedindo que toda a casa seja invadida por amor, paz e saúde a todos os que aí habitam.

- Banho de ervas e sal - Cuidar de si, dentro ou fora de casa também não pode ser esquecido.

Numa panela, coloque 3 litros de água com um pau de canela, alecrim ou outra erva da sua preferência. Deixe ferver 10 a 15 minutos. Deixe arrefecer. Na banheira, derrame do pescoço para baixo (com especial atenção à zona da nuca), a água reservada. No final não necessita enxaguar o corpo.

Tal como em qualquer outro ritual, visualize tudo aquilo que já não necessita a ir para longe de si, para que as boas energias possam chegar e iluminar todo o seu ano.

Um ano feliz para todos!

Alexandra Ramos Duarte