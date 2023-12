Principal orientação: MORCEGO

Principal desafio: MORCEGO

Esta semana o Morcego saiu da sua gruta e traz uma mensagem clara para as nossas vidas: é preciso morrer para renascer.

Todos nós fazemos mortes simbólicas todas as noites para depois podermos nascer novamente, tal como o sol.

Tem tanta beleza o nascer do sol como o pôr do sol (que na verdade deveria chamar-se “morrer do sol”).

Esta semana, o corajoso Morcego conta com a companhia da amorosa da Corça, que nos irá acompanhar todo o mês para que aceite largar os padrões cármicos que ainda poderão estar a condicionar a sua vida. Faça diferente.

Quando estamos atentos aos nossos padrões e decidimos fazer o oposto, a cura acontece.

Liberte-se dos seus padrões cármicos, e se necessário peça ajuda. Vai valer a pena!

Permita-se recuperar a sua liberdade de ser quem nasceu para Ser.

Ana Paula Lago

