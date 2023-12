Corça animal de poder regente de dezembro 2023

Corça recomenda: vibrar no amor, amor próprio, bondade, gentileza, aceitação desafio: vibrar no medo, falta de amor próprio, falta de aceitação, ressentimento

A medicina da Corça é tão importante e poderosa que Walt Disney lhe dedicou um dos personagens mais queridos até hoje pelas crianças do mundo inteiro: o amoroso Bambi!

A Corça personifica a poderosa vibração do Amor, a energia com maior poder de cura de que há conhecimento.

Cada vez mais a ciência tem vindo a validar aquilo que os antigos xamâs sabiam desse o início dos tempos: o amor tudo cura!

Todos os grandes mestres, sábios e orientadores espirituais trouxeram a mensagem de que o Amor é uma das principais aprendizagens que todos nós viemos fazer aqui neste planeta.

De acordo com alguns grandes mestres como Jesus, praticar o amor será o principal propósito da nossa vida.

Buda trouxe-nos a consciência da compaixão.

A Corça lembra-nos que o amor dá sentido às nossas vidas.

Na verdade, amar e ser amado é uma das necessidades universais do Ser Humano, e o equilíbrio em dar e receber uma das principais ordens do Amor.

A importância do amor é indiscutível e inegável, e é uma das vibrações mais elevadas que podemos experienciar aqui e agora na Terra.

Mas amar dá “trabalho”, porque não é um conceito teórico, nem uma palavra sem conteúdo.

Amar implica ação e tem muitas formas de ser demonstrado. O amor está centrado na felicidade do outro e não na satisfação dos nossos interesses e das nossas necessidades.

É uma vibração que assume muitas formas, e por vezes confunde-se com outras emoções como a paixão.

Gostar é diferente de Amar!

Quando está na presença do espírito animal da Corça, pode beneficiar da sua gentileza, bondade e determinação.

Se lhe falta amor próprio ou autoconfiança a medicina da Corça pode ajudá-lo a recuperar a sua confiança em si e na vida.

A imperfeição faz parte intrínseca da experiência humana. Ao aceitar todas as suas partes, tendo consciência de que tem feito o seu melhor, poderá recordar-se das infinitas razões para se sentir bem na sua própria pele.

A Corça também nos lembra a importância de sermos gentis connosco próprios e com os outros.

Uma das mais bonitas lendas da tradição xamânica conta que a Corça, com a sua empatia e compaixão derrotou o monstro que impedia todos os animais de subir a montanha sagrada para visitar o Grande Espírito.

Todos os outros animais morriam de medo da sua força.

Alguns, como o elefante e o urso tinham tentado derrota-lo desafiando a sua força, mas todos sucumbiam e acabavam por desistir.

A Corça, pacientemente ensinou o monstro que o domínio pelo medo não é saudável e que muitas vezes os monstros mais horríveis, que habitam em nós ou com quem nos cruzamos, só precisam de se sentir aceites, incluídos e amados.

Ele aconselha-o que seja sempre compreensivo, indulgente e cordial nas suas relações sociais.

Este é o mês ideal para se permitir amar e ser amado.

Contribua para que esta época natalícia seja mais do que um período de avidez consumista e comece por dar um novo sentido ao seu Natal.

Permita-se fazer diferente de forma consistente. Abra o seu coração para as muitas bênçãos que o aguardam e disponibilize-se para agir em nome desta poderosa vibração que é o amor!

Dedique algum tempo a sentir que formas de expressão do amor o fazem sentir-se amado. Será ouvindo palavras de apoio? Ou prefere tempo de qualidade e fazer atividades com significado.

Poderá ser que prefira manifestações de carinho ou um simples abraço.

E claro que o amor também pode ser manifestado de forma bem visível e material…afinal o dinheiro mais não é do que amor materializado.

Sinta de que forma pode amar mais os que o rodeiam, ou o planeta, e principalmente de que forma se pode amar mais a si próprio.

Você merece amar e ser amado!

Que seja um fantástico e amoroso mês para Todos.

Eu estou a sentir todo o vosso amor.

Sinta, também o meu!

AHO !

Ana Paula Lago

'LEIANO SAPO LIFESTYLE ASTRAL AS ORIENTECOES SEMANAIS PARA ADA SIGNO

https://lifestyle.sapo.pt/astral/previsoes/ana-paula-lago?signo=carneiro

Ana Paula Lago – comunidadedoser.marcacoes@gmail.com

INSTAGRAM https://instagram.com/apaulalago?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://instagram.com/cartasxama?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Comunidade do Ser: https://instagram.com/comunidadedoser?igshid=YmMyMTA2M2Y=

FACEBOOK https://www.facebook.com/ana.p.lago

Sites : www.comunidadedoser.com https://instagram.com/cartasxama?igshid=YmMyMTA2M2Y=

www.animaisdepoder.pt