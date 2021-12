O ANJO MABAHIAH rege entre o dia 22 e 27 de Dezembro e a sua essência é Lucidez Intelectual que nos permite compreender, através do amor e da sabedoria, o Todo, a verdade Eterna e assim, a reconhecermos em nós o espirito de Luz que somos.

Na Invocação pedimos ao Anjo: MEBABHIAH dá-me, Senhor, a força física de um Sansão para transportar aos ombros – sem ficar esmagado - a Tua Verdade Eterna, daqui para ali, em suave peregrinação por todo o Universo.

Na Exortação MEBAHIAH diz-nos: Eu sou aquele que constrói o Reino de Deus sobre a Terra, pedra a pedra; aquele que ordena todos os elementos com as minhas vibrações. Eu levo aos homens a verdade permanente preenchendo com ela a sua carne mortal.

Os dons do Anjo MEBAHIAH são entre outros: ver cumprido o desejo de ter filhos; ajuda a manter-se dentro da moral e das convenções; ajuda na propagação das ideias religiosas; ser um benfeitor da humanidade; ajuda as pessoas a regenerar-se.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Raposo