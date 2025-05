Pedro Alves faz parte do leque de famosos que este ano decidiu rumar a pé a Fátima para as celebrações do 13 de maio.

O ator partiu em peregrinação com uma companhia muito especial, a da irmã, Sílvia Alves.

"Chegar cá é indescritível! Fazê-lo com a minha irmã é inesquecível", realçou através da rede social Instagram, partilhando com os seguidores uma fotografia da chegada.

Ora veja:

