O ANJO VEHUEL rege entre o dia 23 e 27 de Novembro e a sua essência é Elevação ou Grandeza que resulta da decisão de deixar de actuar movidos pelo desejo, produzindo em nós, de forma automática, uma elevação que nos liga ao Amor -Sabedoria. Promove a dedicação ao trabalho consciente de implantar na terra, de maneira racional, os conteúdos do nosso Eu Superior.

Na Invocação pedimos ao Anjo: Senhor, VEHUEL , faz pender as minhas aspirações para o que é elevado, para o que é nobre, para o que é digno do Teu Santo Nome.

Na Exortação VEHUEL diz-nos: Encontrar-me-ás sempre, Peregrino, em tudo o que é grande e elevado…. O Eterno colocou-me neste ponto, Peregrino, para os Humanos sentirem o prazer do que é insondável.

Os dons do Anjo VEHUEL são entre outros: exaltar e glorificar a Deus; a estima de todos pela nossa bondade e generosidade; distinguir-se na literatura, jurisprudência e diplomacia; protecção contra o egoísmo, ódio e hipocrisia.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Raposo

Sobre a autora:

Filomena Villas Raposo nasceu em Elvas, cresceu em Luanda e fixou o seu ponto de partida para o mundo na linda Lisboa há cerca de 40 anos. ~

Exerce a advocacia decerto, por influência directa do seu Anjo da Guarda cujo lema é «Armas para o Combate» através de Amor, Inteligência e Justiça.

O amor aos Anjos surgiu de forma natural e quase imperceptível tendo crescido acompanhada de figuras de Anjos, fosse em pequenas estátuas, quadros ou imagens, pela segurança, pelo carinho e beleza e no fundo pelo amor incondicional que lhes transmitiam.

Os Anjos revelaram-se-lhe mais abertamente na década de 90 quando conheceu Lisete Soares com quem iniciou o Estudo Sistemático dos Anjos que frequentou, com vários e largos interregnos, ao longo de cerca de 10 anos.

À data, o estudo dos Anjos já trazia grande aconchego à sua existência, acalmando a sua mente, aquecendo o seu coração e iluminando a sua vida.

E foi a partir deste encontro que os Anjos passaram a manifestar-se mais vivamente na sua vida, até que em Agosto de 2019 se lhe tornou premente, como se fosse caso de força maior, organizar as orações aos Anjos para dar a conhecer a todos e partilhar a riqueza espiritual que representa saber que temos um Anjo da Guarda e quais são os seus dons. O maior entendimento da oração leva ao reconhecimento que os dons do nosso Anjo reflectem a missão de vida que cumprimos no mundo