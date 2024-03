No período que vai desde 22 a 31 de março, estaremos sob a influência do número 5, o qual, é frequentemente associado à liberdade, aventura, mudança e versatilidade. É considerado um número dinâmico e energético, representando a busca pela experiência e pela variedade na vida.

Pode representar aquele impulso contagiante que temos estado a aguardar para dar um novo rumo às nossas vidas, ou fazer determinadas mudanças que temos adiado uma e outra vez, por esta ou por aquela razão.

O gosto pela novidade, pela descoberta, pela necessidade de mudança, é intrínseco à maioria dos humanos, pelo que as frequências 5 são sempre bem-vindas, apesar de vigorosas e por vezes agrestes, para renovar qualquer energia velha e desgastada, nas nossas vidas.

Aqueles que têm o número 5 como número de vida ou noutras posições importantes do seu mapa numerológico,são muitas vezes descritos como pessoas curiosas, inquietas e ávidas por novidades. Eles também tendem a ser adaptáveis, versáteis e abertos a mudanças, buscando constantemente novas experiências e novos desafios. De forma que, sobretudo, para estes nativos, estes períodos costumam ter um impacto muito positivo nas suas vidas, possibilitando-lhes um crescimento e um sem número de oportunidades para revelarem o melhor de si.

Uma vez que o número 5 também está associado à comunicação, à expressão criativa e à capacidade deadaptação a situações novas, podemos afirmar que estes serão, em princípio, os principais temas em destaque ao longo deste período.

Lembrando que a estas considerações, deverão ser somadas as influências do mês 11, pelo que as comunicações de todo o género, poderão ser afetadas tanto pela positiva como pela negativa. Um exemplo disso seria mais uma inovação bombástica nas tecnologias de informação e a sua subsequente utilidade, além de umfantástico e surpreendente funcionamento das mesmas, no que toca ao aspecto positivo. Por outro lado, e pela negativa, seria algo como um súbito colapso nas comunicações, o que poderia provocar um caos global.

Seguindo a mesma linha de raciocínio no que diz respeito à comunicação e à expressão criativa, é importante ressaltar que o 5 está associado ao 5º chakra ou chakra da garganta ou da comunicação, de modo que é importante saber usar com discernimento e lucidez, o nosso mais poderoso canal de comunicação, permanecendo num estado de auto-observação, em relação ao que se diz e à forma como se diz. No presente momento, e sob esta conjunção numerológica, o que se diz, expressa ou escreve tende a ter um impacto maior do que habitualmente, e é por essa razão, que deveremos prestar uma maior atenção a tudo o que sai da nossa boca.

É que o aspecto negativo do número 5 produz uma certainstabilidade, promovendo um terreno fértil para a impulsividade, para actos irreflectidos e irresponsáveis, já que a busca constante por novas experiências pode dificultar o foco e a consistência em determinadas áreas da vida.

Resumindo, este é um período que incita à liberdade, aventura e versatilidade, mas também traz consigo a necessidade de equilibrar essa busca por novidades com a devida responsabilidade e o respectivo comprometimento em diferentes áreas da vida.

Eva Veigas

Numeróloga