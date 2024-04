No período que vai desde hoje, 8 de abril, até ao dia 14, inclusive, estaremos sob a influência do número 2, que geralmente nos conecta com os aspetos femininos da existência: intuição, sensibilidade, habilidade e sabedoria para receber, saber parar, ser paciente, permanecer (no sentido de não abandonar o barco, quando é o momento de ficar e tomar a responsabilidade pela nossa vida e pelas nossas decisões ou quando chega o momento de lidar com as consequências dos nossos atos), só para dar alguns exemplos.

Se tudo isto irá estar em destaque ao longo destes dias, será sempre interessante parar um pouco para observar estas características em nós mesmos, identificá-las, reconhecê-las e compreender de que modo as usamos e o que conseguimos ou queremos criar e manifestar através delas.

Trata-se de um momento ideal para nos recolhermos, sabendo que ainda assim é um momento em que a criatividade, as soluções para diversos problemas, as respostas que tanto temos buscado, etc. estarão mais visíveis ou audíveis do que nunca.

Existe tanto ruído lá fora, no mundo, que este é um convite sério a desligarmo-nos de tudo o que nos distraia de nós e a alcançar uma ligação bem íntima poderosa com a nossa própria alma-essência.

Não me refiro apenas a televisão ou redes sociais, mas também a conversas sem conteúdo, à facilidade com que somos levados a criticar de forma gratuita tudo e todos, à aparente incapacidade de nos desviarmos de companhias menos simpáticas e assim por diante.

Ficar a sós connosco, escolhendo vários momentos ao longo do dia para o fazer, durante este período, seria o ideal. Mesmo que não seja para meditar, reflectir, ler, etc., que seja para nos pacificarmos connosco, seguindo apenas o movimento da nossa própria respiração.

Ninguém pode imaginar, exceto aqueles que o praticam há muito, os benefícios de tal exercício, se assim podemos designar esse momento único, onde a nossa consciência ganha outra dimensão. Um momento de purificação e de contemplação interna, um espaço onde os verdadeiros milagres podem acontecer.

É assim, sob o manto luminoso do 2, com os seus tons vibrantes de azul, que podemos descansar, sossegando a mente e o corpo, de forma a restaurar a nossa energia, esgotada e cansada de ter que lidar com tanta densidade.

Lembro que o Elemento que se associa a este Número é a Água, esse bem precioso, que nos sacia a sede, nos permite mergulhar nas suas profundezas ou simplesmente relaxar na sua superfície, aportando-nos frescura e purificação quer para o corpo quer para a alma.

Assim fica o conselho: hidrate-se e tome banhos purificantes e restauradores, de manhã, ao acordar, e à noite, antes de dormir.

Eva Veigas

https://evaeleven.blogs.sapo.pt/