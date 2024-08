No calor vibrante do mês de agosto, quando o sol está no seu pico e a terra parece pulsar com uma energia fervilhante, a Ruiva dos Tinteiros, conhecida cientificamente como Rubia tinctorum, emerge como um totem poderoso. Esta planta, também chamada de ruiva-dos-tintureiros ou garança, possui uma história rica, enraizada tanto na terra como na cultura humana.

Por causa dos seus caules frágeis, a Ruiva dos Tinteiros surge frequentemente deitada no chão, como se estivesse num ato de humildade perante a terra que a nutre. Apesar disso, ela chega a atingir os 2,5 metros de altura. As suas grossas raízes, de cor castanho-avermelhado profundo, guardam o segredo da sua força: um pigmento vermelho vibrante, capaz de transformar simples tecidos em obras de arte.

Os seus caules espinhosos e folhas lanceoladas protegem pequenas flores amarelas que só desabrocham após dois ou três anos e só depois surgem as suas bagas pretas no início do outono.

A cor vermelha que a ruiva-dos-tintureiros oferece ao mundo é mais do que um simples corante. Representa coragem e vitalidade, atributos associados ao sangue e à vida. Este vermelho intenso é um símbolo de energia, força e dinamismo, lembrando-nos da paixão que pulsa nas nossas veias e da coragem necessária para enfrentar os desafios.

A transformação das raízes da ruiva-dos-tintur

eiros num pigmento vermelho vibrante é uma metáfora poderosa para processos de mudança e alquimia pessoal.

Assim como a planta transforma a matéria bruta da terra em algo valioso, também nós somos capazes de transformar as nossas experiências e dificuldades em crescimento e sabedoria.

Com as suas raízes profundas, a planta ensina-nos acerca da importância da conexão com a terra, do enraizamento e da estabilidade. Esta conexão com o ambiente natural não é apenas física, mas espiritual, lembrando-nos da nossa ligação com a natureza e da necessidade de permanecermos firmes e estáveis nas nossas convicções.

A ruiva-dos-tintureiros também é um símbolo de criatividade e arte. Desde tempos antigos, o pigmento extraído das suas raízes tem sido usado para colorir tecidos, trazendo cor e vida a objetos do quotidiano,

transformando-os em expressões artísticas. Esta ligação com a arte e a expressão criativa inspira-nos a procurar beleza e significado nas nossas vidas.

No domínio espiritual, a Rubia tinctorum é vista como um agente de purificação e cura. Na medicina tradicional, as suas propriedades têm sido valorizadas por tratar diversas doenças, simbolizando a limpeza de energias negativas e a promoção da saúde espiritual e emocional.

O vermelho vibrante do corante sugere uma energia espiritual intensa e muita vitalidade. É um símbolo de força espiritual, da capacidade de perseverar diante dos desafios e de manter a nossa chama interna acesa, mesmo nos momentos mais difíceis.

Em muitas culturas, o vermelho é considerado uma cor protetora. A ruiva-dos-tintureiros, com a sua associação ao vermelho, simboliza proteção contra energias negativas e perigos espirituais. Ela oferece-nos um manto de segurança e fortalece-nos contra as adversidades.

Incorporar a ruiva-dos-tintureiros em práticas espirituais pode ser extremamente benéfico. Em rituais de transformação, a planta simboliza a evolução e a mudança para um estado mais elevado de consciência. Usar as suas partes ou o pigmento vermelho em amuletos e talismãs pode proporcionar proteção, coragem e força.

Meditar com a ruiva-dos-tintureiros pode ajudar a fortalecer a nossa conexão com a terra, purificar a nossa mente e alma e promover uma energia vital intensa. Ela serve como um lembrete constante da nossa ligação com o mundo natural e da nossa capacidade de transformação.

A ruiva-dos-tintureiros como totem para o mês de agosto representa um momento de grande mudança. Possivelmente poderá estar a viver um momento de transição de grande importância na sua vida e talvez, esta transição ou mudança, seja digna de ser celebrada com alguma espécie de ritual que tanto pode ser uma festa memorável, como uma humilde oração feita por si, no seu espaço íntimo e sagrado. É nestes momentos que a nossa força física e/ou de carácter, coragem e resiliência são absolutamente necessárias e a ruiva-dos-tintureiros vai agitar a nossa mente e a nossa memória para nos recordar disso mesmo, a cada momento.

Neste agosto, permitamos que a ruiva-dos-tintureiros nos guie. Celebremos as nossas mudanças, busquemos a beleza na transformação e fortaleçamos a nossa conexão com a terra.

Que a sua jornada seja marcada por crescimento, proteção e uma energia vibrante que ilumine cada passo do seu caminho.

Bênçãos e Luz

Eva Veigas

https//evaeleven.blogs.sapo.pt/

Email: evaveigas.jornalmistico@gmail.com

Site: https://eva-veigas.webnode.pt/

Fb Jornal Místico: https://www.facebook.com/profile.php?id=61559491423922