Em 2024 estamos num ano de energia 3 (TROVÃO) onde a rapidez e a impulsividade, assim como a facilidade de materialização e a inovação vão estar em alta.

Vamos também ter a ajuda do DRAGÃO que nos leva a uma forma de estar mais independente, amável, confiante e enérgica.

Em Julho temos a paixão e a visibilidade a activar as relações a 2 ou a energia feminina.

Ao mesmo tempo neste mês estamos num transito de vibração 9 que quer dizer que o poder pessoal vai estar ao rubro, quer para fortalecer a auto-estima, quer para criar alguma espontaneidade ou até mesmo indisciplina natural.

Vamos procurar novas formas de estar ou de trabalhar o nosso interior.

Podemos procurar novos métodos ou fazer novas experiências, mas ainda assim nunca de uma forma ativa e consciente.

Será mais como algo que aconteceu porque tinha de acontecer, e não por causa da nossa vontade.

Vamos precisar de nos focar no nosso caminho segundo o nosso ritmo e não o dos outros, e vamos ter algum controlo, sentido de direção e responsabilidade no que toca a energia das relações a 2 ou feminina, o que vem chocar um pouco com o que apresentei acima, mas é isso mesmo.

Ao longo de 2024 há uma tendência para visibilidade e paixão mas neste mês de julho há uma força que se sobrepõe e organiza e pode criar alguma tensão nos assuntos relacionados com o feminino e com os relacionamentos mais próximos.

Este é um mês para procurar novas experiências e ser pioneiro no trabalho interior, quer intelectual, quer espiritual

.

Alexandre Gama

www.alexandregama.com