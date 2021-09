Segundo os senhores do tempo, os Maias e o seu calendário natural, o anel de tempo (da espiral infinita da vida) que vivemos até este Verão foi a Tormenta, e depois de raios, trovões, tempestades e descargas iniciamos um novo anel de tempo desta espiral de evolução sob a vibração da Semente eléctrica amarela (OX KAN), ou seja, a frequência eléctrica que activa a conexão (de nós para connosco, de nós para com os outros e entre mundos), a frequência eléctrica que activa a criação. A semente estimula o foco e a temperança com beleza, a percepção, o florescimento, o amadurecimento e a sabedoria, o crescimento da inteligência criativa. Ela sabe a correcta forma de semear e como florescer e prosperar, é a sua natureza. Ela é o processo de manifestação seguindo a sua ordem natural. Focalizar para perceber uma nova percepção, cultivar a harmonia, usar a sabedoria e questionar, crescendo e florescendo.

E, é sobre esta energia que todos nós vamos estar até ao próximo Verão.

O Florescimento Colectivo está a ser semeado.

"Plantar uma nova semente, até mesmo num solo de velhas crenças, pode trazer crescimentos inesperados." Sónia Dias.

Assim É.

A Dança nos Céus trará ritmos diferentes na Terra a partir de meados de Outono. Espero escrever sobre isso mais tarde, adianto apenas: Muita Coragem, Muito Amor, MUITA Criatividade e Muita Humanidade.

Mãos à Obra HUMANOS.

Lunação do Veado

Estamos já sob a influência da LUA do Veado, a Lunação do SERVIÇO. Por 28 dias e noites somos e seremos trabalhados, desnudados, inspirados, reciclados, questionados sobre o tema: QUAL É O MEU SERVIÇO?

Que esta Lunação seja Mágica e Eficaz em Acordar Clarividência, Humanidade, Conexão, Consciência e Coragem na Manifestação mais Profunda e Genuína da nossa Essência ao Serviço da Evolução e Criação > VIDA.

Que assim seja.

Assim É.

Um doce e forte abraço.

Nádia NadZka

