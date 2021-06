O Anjo Leuviah está regente entre nós do dia 22 a 27 de Junho e a sua essência é Inteligência Expansiva que nos permite levar o pensamento à matéria e aplicar a inteligência às acções humanas. A materialização do pensamento com inteligência permite que o nosso agir esteja de acordo com a dinâmica divina. A nossa inteligência deve submeter os sentimentos e orquestrá-los de forma a que contribuam para a realização do nosso Eu Superior.

Na Invocação pedimos ao Anjo: Permite, Senhor Leuviah, que eu encontre ao ponto de equilíbrio entre a minha realidade física e a minha realidade imaginativa opara poder ser o programador de um mundo situado, hoje, para além do Humano.

Na Exortação o Anjo Leuviah diz-nos: Peregrino, lança em direcção a Mim o cabo e o laço das tuas aspirações e Eu ligar-te-ei à Região dos Arquétipos, para a Personalidade Humana poder exprimir ao mesmo tempo uma nova arte, uma nova ciência e uma nova religião.

Os dons do Anjo Leuviah e as bênçãos que nos pode dar são: fecundidade; recuperação da memória perdida; resignação nas adversidades; semear inteligência e compreensão; vencer o desespero, a negligência moral e recuperar a alegria.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Villas Raposo

anjodaguarda@sapo.pt