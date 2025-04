Ela depende, por um lado, da força com que nos envolvemos nas cenas mentais e da nossa capacidade de vivenciá-las no plano emocional. Sem a integração do mental com o emocional, sem o envolvimento emocional, nenhuma visualização atingirá o seu propósito, seu objetivo, que é o de criar, no Universo, as condições espirituais que resultem na realização de um desejo.

“Pedi e vos será dado. Procurais e encontrareis. Batei na porta e ela vos será aberta. Pois aquele que pede, sempre recebe, aquele que busca, encontra e a porta se abre para quem nela bate”, disse Jesus.

O Universo está aberto e sempre pronto para emanar energias positivas e favorecer a materialização de aspirações e desejos humanos, que contribuem para o equilíbrio e felicidade de todos. No entanto, todo pedido deve ter como base, a ética e a evolução da própria alma.

Quando visualizamos a realização de um desejo que está em perfeita harmonia com o bem, há naturalmente a aprovação do Universo e se transforma rapidamente numa forma pensamento, ou seja, um pensamento que, unido à uma emoção específica, está em condição de ganhar forma no plano da matéria.

Quando visualizamos uma situação ou um acontecimento que desejamos intensamente e colocamos com intensidade as nossas emoções mais positivas na sua realização, criamos no Universo as condições espirituais da sua manifestação. Em outras palavras, nos utilizamos do nosso potencial criativo, como filhos de Deus que somos, que sob o impulso de leis naturais e universais recebe o impulso e o influxo necessário para sua manifestação e materialização.

Além disso, a realização de um desejo que confiamos ao Universo, pode demorar algum tempo para ser materializado. É preciso ter paciência e persistência; não desistir. Mas também pode se realizar em poucos dias e até em algumas horas em algumas situações.

Não perca de vista a máxima: “Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Se é vontade do Cósmico, está feito!”